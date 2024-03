Campanile aperto, iniziativa solidale

Oggi, Domenica delle Palme, il campanile della basilica di San Mercuriale sarà aperto al pubblico per aiutare la parrocchia latina di San Francesco ad Aleppo, in Siria. L’iniziativa è proposta dall’Unità pastorale del Centro storico e le offerte dei visitatori saranno destinate integralmente alla parrocchia siriana con cui già da anni le Suore Clarisse di San Biagio sono in contatto. L’apertura del campanile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. "Gli aiuti inviati negli anni scorsi – affermano i promotori – hanno permesso di portare sollievo a tutta la popolazione della città, musulmani e cristiani. Tutti siamo informati sui terribili eventi che hanno sconvolto la terra di Gesù dal 7 ottobre in poi. Ma sulla guerra che da tredici anni agita la Siria e sulle sue conseguenze è calato il disinteresse e il silenzio. Con questa semplice iniziativa, la Comunità cristiana del Centro storico vuole riaccendere l’attenzione e aiutare chi continua a soffrire".

a. r.