Campanile di Nespoli, finalmente la messa in sicurezza

L’immagine dell’impalcatura che abbraccia il campanile della chiesa di Nespoli (Civitella) è il segno tangibile che sarà nei prossimi mesi messo in sicurezza. La campagna di sensibilizzazione dei pochi ma tenaci abitanti della frazione che si affaccia sulla trafficata Bidentina ha dato i primi positivi frutti. A confermarlo è la coordinatrice della campagna Eleonora Giunchedi. "Il segnale è chiaro – afferma entusiasta –. A fine agosto, massimo primi di settembre, partiranno i lavori. La risposta di tanti ci ha incoraggiato e stupito. Vorrei ringraziare tramite il Carlino, che ci ha appoggiato fin dall’inizio, i tanti che hanno partecipato ai momenti conviviali per raccogliere i fondi, la Pro loco di Cusercoli con il suo presidente Alberto Capacci, l’amministrazione comunale ed in particolare il consigliere Antonio Dattoli, don Emilio, i tecnici Claudio Leonessi e Daniele Zambelli oltre allo staff della Domus pizzeria di Salvatore Maturro, le aziende del territorio, la Iper Pneus di Daniele Carloni, il signor Daniele di Vignola e naturalmente tutti i volontari della ‘vecchia guardia’ della parrocchia". "Ancora un piccolo sforzo – conclude Eleonora – e l’obiettivo sarà raggiunto".

o. b.