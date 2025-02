Campanile in pericolo, pizzata di raccolta fondi

Allarme campanile a Nespoli: la piccola comunità in comune di Civitella attraversata dalla Bidentina cerca di ricorrere ai ripari organizzando una serata benefica, per dare corpo all’intervento di messa in sicurezza statica.

"Negli anni scorsi eravamo riusciti a restaurare e a mettere in sicurezza la facciata della nostra chiesa – commenta Eleonora Giunchedi, tra i primi cittadini ad accorgersi del problema –, intitolata ai santi Quirico e Giolitta (o Giulitta), che apparteneva all’ospedale di Valverde fondato nel VI secolo da San Colombano e che divenne parrocchia autonoma solo nel 1400. Nelle settimane scorse ci siamo accorti però dello stato di degrado del campanile. Ci siamo subito attivati con la Diocesi di Forlì, che ha mandato un tecnico che ha constatato la necessità di un intervento immediato di consolidamento strutturale, attivando di conseguenza il Comune di Civitella e la Soprintendenza di Ravenna. Al momento non c’è un progetto esecutivo ma ci è stato detto – aggiunge – che serviranno circa 20 mila euro. Siamo una piccola ma fiera comunità (15 famiglie per 35 abitanti), aziende agricole che producono in particolare frutta (ciliege, susine, albicocche, mele e soprattutto uve), insieme a una storia molto antica. Per noi il campanile è un simbolo di fratellanza. Facciamo suonare la campana non solo durante le festività religiose ma anche per eventi gioiosi o duri, come ad esempio il Covid, per sentirci vicini ed uniti".

Nespoli è noto anche agli archeologi per la presenza di una villa romana del I secolo d.C. con pavimenti in mosaico e coccio pesto, resti che si possono ammirare al museo archeologico di Forlì. La scelta della posizione dell’insediamento, a un tiro di schioppo da Mevaniola e dalla Villa di Teoderico, era dovuta alla duplice preziosa presenza del fiume e della Via Romea del fondo valle che, passando per Galeata, si dirigeva in Toscana. Un percorso storico che non a caso i promotori della attuale Via Romea Germanica hanno riproposto con le necessarie varianti.

"Per raccogliere i fondi necessari – conclude Romina Giunchedi (sorella di Eleonora) in rappresentanza della parrocchia – organizziamo venerdì 21 febbraio, alle 20, presso la parrocchia di Cusercoli una ‘pizzata di beneficienza’, grazie alla collaborazione della Pizzeria Domus. Con 16 euro antipasto, pizze, dolci, bevande e allegria, con il ricavato che sarà devoluto in beneficienza per il restauro del campanile della nostra parrocchia. Seguiranno altre serate ed iniziative".

Oscar Bandini