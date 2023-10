Campanile riaperto dopo 3 anni. In cima 120 persone, anche turisti. Il parroco: "Ora si restauri fuori"

Ieri, in una soleggiata domenica d’autunno, ha riaperto la torre campanaria di San Mercuriale dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza. All’ingresso un cordiale volontario riscuote la donazione di tre euro che permette la salita lungo l’antica scalinata di laterizio composta da 274 gradini fino alla cella campanaria. Tanti i curiosi, soprattutto famiglie con bambini: "Nella mattinata – spiega Davide Amici, volontario addetto all’ingresso – abbiamo avuto circa 50 adulti e 20 bambini mentre nel pomeriggio c’è stato meno afflusso, 40 adulti e 10 bambini, per un totale di circa 120 persone; non c’erano solo forlivesi ad apprezzare la bellezza del campanile, sono venuti, infatti, anche turisti irlandesi e alcune famiglie di studenti fuori sede in visita da Pisa. Per promuovere questo prezioso monumento in maniera più efficace vorremmo appendere alcuni cartelloni all’esterno". Un segnale positivo, insomma, che mostra quanto possa essere attrattiva la maestosa basilica cittadina se inserita all’interno di un percorso turistico.

"Abbiamo riaperto – spiega l’architetto Emanuele Ciani – dopo circa tre anni di chiusura, mettendo in sicurezza lo stabile contro la caduta nel vuoto con il montaggio di parapetti e reti in tutte le quadrifore e bifore; inoltre, abbiamo progettato nuovi punti luce, installato dispositivi per la videosorveglianza e l’allontanamento dei volatili che tendono a sporcare la struttura e a rendere vani i nostri sforzi. I lavori sono stati più lunghi anche a causa della pandemia e dell’inflazione che ha colpito il Paese". Il campanile con i suoi mattoni nel tipico color rosso forlivese è stato preso a modello, a inizio ‘900, per la ricostruzione del campanile di San Marco a Venezia crollato a causa di imprudenti lavori murari. "La basilica – sottolinea il parroco Nino Nicotra – è il biglietto da visita per chi arriva nel centro storico della città e la sua conservazione ci permette di riappropriarci di un bene comune. I lavori ammontano a 371mila euro di cui 230mila donati dal Conferenza Episcopale Italiana, 108mila dai contributi dell’8 per mille; restano 39mila euro che cercheremo di coprire con le donazioni dei parrocchiani. Il campanile ha acquisito valore non solo grazie al restauro ma anche per merito dell’artista Franco Vignazia che ha regalato una sua opera creata apposta per questo momento e ora esposta nella torre. Il quadro rappresenta Maria e Gesù bambino all’interno di una bifora dove sullo sfondo si può ammirare Forlì, una piccola sorpresa per accompagnare i visitatori durante l’ascesa. In futuro vorremmo restaurare anche la facciata esterna del campanile, il Comune ha mostrato interesse per il progetto attendiamo di capire se ci potrà aiutare; poi ci sarebbero lavori di entità minore, ma altrettanto importanti, come il rinnovo dell’imponente portale e il coro cinquecentesco nel presbiterio. Intanto, procedono come da programma le opere del chiostro che sono di competenza dell’Amministrazione". Gli accessi al campanile però saranno limitati: "Domenica 29 ottobre – continua Nicotra – sarà visitabile grazie alla collaborazione del gruppo scout, poi dovremmo stilare un programma di aperture soprattutto in vista delle vacanze natalizie; tutto si basa sull’aiuto di volontari, quindi, non è facile trovare sempre qualcuno disponibile".