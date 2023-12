Campi allagati o franati, scatta la solidarietà

Riseminare dopo l’alluvione i campi allagati e colpiti dalle frane per dare una mano ai piccoli agricoltori dell’Appennino. In sintesi questo è il progetto ‘Ri.semina’ portato avanti dall’associazione di promozione sociale Soffiditerra molto attiva in tutta la Romagna e con una base operativa a Spinello di Santa Sofia. "Il progetto Ri.Semina è nato spontaneamente nel fango, – precisa la presidente Elena Campacci – quando ci siamo trovati, noi di Soffiditerra ed altri amici, a spostare secchi di fango e mobili dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023. Come rimanere passivi e silenti di fronte ad un disastro simile, sia umano che ambientale? Ci siamo trovati a immaginare strategie e in primis a definire a chi direzionare il nostro aiuto. E così abbiamo deciso di aprire una campagna solidale per aiutare quelle piccole realtà contadine rispettose della Terra (biologiche, biodinamiche, simbiotiche, sinergiche, in permacultura) fortemente danneggiate dall’alluvione".

La prima azione messa in campo è stata quella della raccolta fondi, da destinare poi a quelle realtà agricole biologiche alluvionate. La raccolta fondi è tuttora attiva. Nel frattempo è stata avviata la mappatura del territorio individuando circa 30 realtà su un territorio che va dal Forlivese al Cesenate e al Ravennate che sono state contattate direttamente con l’intento sia di verificare la metodologia di coltivazione e di approccio verso la terra, sia di sostenerle.

"Nelle colline del forlivese – aggiunge Cristian Crociani, residente a Spinello e attivo nell’associazione – il danno più grosso e direi irreparabile è stato causato dalle innumerevoli frane, impedendo di accedere alle case e ai campi, se qualcosa dei campi e delle case era restato. Intere porzioni di terra che si sono staccate, portando via siepi, alberi, animali, attrezzi e macchine da lavoro. Dopo questa fase di mappatura, in rete con i Gruppi di acquisto solidale (Gas) del territorio abbiamo fornito ai contadini una scheda da compilare al fine di individuare i loro bisogni reali, nell’immediato ma anche per il futuro, in modo da poter rispondere ai loro bisogni in maniera più mirata. Contemporaneamente abbiamo coinvolto la rete internazionale ‘Wwoof Italia’ per riuscire a fornire aiuti attraverso la manodopera e il lavoro dei volontari wwoofers".

A fine dicembre sono stati raccolti 6.200 euro, ma la campagna solidale continua con una donazione (erogazione liberale) a Soffiditerra: IT 51Q 05018 02400 000011652211; causale: donazione per progetto ri.semina. Per avere l’elenco delle realtà mappate o acquistarne i prodotti scrivere una mail a soffiditerra@gmail.com.

Oscar Bandini