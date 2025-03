Campi fradici, i droni per salvarli: il concime arriva dal cielo

Forlì, 14 marzo 2025 – Non terreni, acquitrini. Trattori fermi. Appezzamenti che non si riescono a lavorare. Pozze d’acqua ovunque negli appezzamenti. E la piante soffocano. E l’agricoltura, per l’ennesima volta, va l’allarme rosso. Gli esperti confermano: “Le piogge che si stanno abbattendo ancora sulla Romagna rischiano di far marcire le coltivazioni, perché provocano problemi di asfissia nei terreni, impossibilità di accesso ai campi per le pratiche agronomiche e i trattamenti fitosanitari”, sostiene un comunicato di Legacoop. Che fare allora? C’è una soluzione?

I droni. I ragni volanti che ronzano come calabroni potrebbero servire a concimare i terreni, spesso inaccessibili coi trattori data la friabilità del terreno infarcito di pioggia.

L’esperimento è già partito a Ravenna. Due casi di droni customizzato per la concimazione della terra agricola. Ma se la prova funziona, si estenderà anche a Forlì e Cesena. Dove i terreni risultano affogati esattamente come nel Ravennate.

D’altronde, l’emergenza è già in corso: “Le cooperative dei braccianti – informa ancora Legacoop – hanno già espiantato oltre 300 ettari di grano per marcescenza dei semi o asfissia delle radici”. Le segnalazioni arrivate all’associazione riguardano “diverse centinaia di ettari di terra. Per diverse colture risulta stravolta la programmazione delle semine, cerealicole e foraggere in particolare, e i trapianti primaverili per bietola, bietola da seme, cipolla, pomodoro, coriandolo e altre. Se le condizioni meteo non miglioreranno rapidamente, nel 2025 molte superfici resteranno incolte”.

Scenario quasi apocalittico, conseguenza anche del cambiamento climatico, confermato però anche da Confagricoltura dell’Emilia Romagna: “I terreni sono saturi, si rischiano di compromettere filiere strategiche: pomodoro da industria, cereali, barbabietola da zucchero, ortaggi e colture sementiere”, rimarca l’associazione dei produttori agricoli.

“Servono sistemi di drenaggio e reti di scolo efficienti per tutte le colture non solo quelle specializzate, come pure impianti irrigui sempre più intelligenti nei periodi siccitosi, in condizioni di scarsità d’acqua”, sottolinea ancora Confagricoltura.

Come se non bastasse, per oggi scatta l’allerta meteo. In Romagna è arancione. E ce n’è pure una gialla, per piene dei fiumi, frane e temporali. Che i droni siano allora davvero una soluzione per salvare l’agricoltura?