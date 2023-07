Campigna, 16 artisti in gara ispirati dalla natura 16 artisti si sono cimentati in diretta nella Festa dell'arte e della cultura di Campigna per rappresentare l'ambiente, la natura e i paesaggi del Parco Nazionale. La commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria finale con Marco Chiarini, Giancarlo Arrigucci e Laura Gennari come vincitori.