Campigna, altro weekend sulla neve

Ancora tanta neve e sole a Campigna e la stazione invernale sarà a disposizione degli appassionati degli sport invernale oggi e domani. Come confermano i gestori saranno in funzione l’impianto di risalita della Capanna per le discese sulle due piste (rossa e nera), il campo scuola con tapis roulant ai Fangacci insieme all’area bob, snow park.

"Abbiamo ai 1.500 m ancora 1 metro di neve – precisa il decano dei maestri di sci della Romagna, Vanni Tassinari (nella foto), noto albergatore – e sono tanti i bambini con i loro genitori che arrivano in Campigna per imparare i primi rudimenti con lo sci. Abbiamo tante prenotazioni a riprova che la nostra piccola ma completa stazione invernale è diventata palestra ideale per avvicinarsi agli sport sulla neve".

Non solo sci però in Campigna, in quanto saranno a disposizione anche l’anello di fondo di 3 km alle Rondinaie oltre ai servizi di noleggio materiali e la possibilità di ciaspolare lungo i sentieri del Parco nazionale. Infatti sono tante anche le proposte delle guide ambientali ed escursionistiche Aigae.

Domani dalle 16.30 alle 20.30 Solo Avventure Forlì in collaborazione con Esploramontagne propongono ‘Ciaspole al tramonto e lupi nelle foreste’ per ascoltare il silenzio ed apprezzare l’atmosfera invernale dell’ambiente appenninico anche in notturna. Possibilità di cena convenzionata allo Chalet Burraia per chiudere in allegria; ritrovo alle 14,30 in viale Roma 130 a Forlì o direttamente alla Burraia alle 16. Noleggio ciaspole 5 euro e guida 7 euro. Marco Clarici di Boschi Romagnoli propone infine domani dalle 9,30 alle 12,30 con ritrovo al campo scuola dei Fangacci alle 9 un’escursione per raggiungere il crinale appenninico (www.boschiromagnoli.it). Obbligatori i pneumatici invernali o catene a bordo.

Oscar Bandini