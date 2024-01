Campigna, ancora poca neve ma tanta gente

Poca neve a Campigna, ma i panorami sono mozzafiato grazie alla galaverna e ai suo ricami magici sulle piante, che attirano nei fine settimana tanti appassionati della montagna tosco-romagnola protetta dal Parco nazionale.

"La neve ha imbiancato le vette del Parco nazionale – commenta l’assessora al turismo di Santa Sofia Ilaria Marianini – e per il fine settimana le previsioni meteorologiche dopo una perturbazione tra venerdì e sabato, promettono giornate fredde ma assolate. Il manto nevoso è di pochi centimetri, i sentieri e i percorsi nei dintorni di Monte Falco, Gabrendo, Falterona sono tutti percorribili. Gli impianti sciistici sono chiusi, ma vista la presenza di numerosi escursionisti, questa domenica al Passo della Calla sarà attivo il servizio navetta per raggiungere l’area Fangacci. Saranno presenti anche i parcheggiatori per gestire il traffico automobilistico. Si rammenta l’obbligo di pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo del veicolo. Inoltre – aggiunge – per organizzare al meglio la giornata, su www.visitsantasofia.it sono disponibili l’elenco delle guide escursionistiche abilitate e la sezione dedicata alle strutture ricettive".

Campigna, il cuore verde e bianco del Parco nazionale, la stazione turistica più rinomata di tutta la Romagna e del vicino Casentino, è facilmente raggiungibile dai due versanti dell’area protetta tosco-romagnola attraverso la provinciale 4 del Bidente. Luogo storico di villeggiatura in tutte e quattro le stagioni, è l’unica stazione invernale completa della Romagna e attira migliaia di turisti e sportivi ogni anno. La forza di Campigna è fatta di pochi ingredienti: un ambiente naturale di caratura europea (leggi Sasso Fratino patrimonio Unesco, la foresta biogenetica, i Prati della Burraia, le vette di Monte Falco e Falterona) e in parte modellato dall’uomo a partire dalla regola benedettina dei Camaldolesi che da queste parti, subito dopo l’anno Mille, hanno incentivato la coltivazione dell’abete bianco.

Decisiva la gestione unitaria e responsabile dei beni naturali a partire dai Lorena, con il selvicoltore Carlo Siemoni, poi lo Stato italiano con l’azienda demaniale a cui ha fatto seguito quella del corpo forestale prima e del Parco nazionale poi. Infine la presenza di alcuni lungimiranti operatori privati che hanno saputo, nel corso del tempo, offrire servizi turistici e ospitalità di qualità. In Campigna il turista non è un numero, ma un amico.

Nello specifico poi, grazie all’azione congiunta dell’Ufficio territoriale biodiversità di Pratovecchio e l’Ente Parco, tante sono le opportunità per visitare Campigna e i suoi dintorni. Una lunga e segnalata rete escursionista che favorisce gli itinerari a piedi, in mtb, a cavallo e con gli sci o le racchette da neve, i sentieri natura, il museo forestale e il punto informazioni La Villetta, parcheggi per auto e camper sono gli ingredienti del successo della località.

"Per quanto riguarda la stagione sugli sci aspettiamo solo la neve – chiosa il sindaco Daniele Valbonesi –: se la dama bianca finalmente cadrà, tutto è pronto. La Regione Emilia-Romagna ha già dato il via al decreto che assegna alla Provincia di Forlì-Cesena 500mila euro per l’installazione di un nuovo impianto di risalita in sostituzione di quello attuale alla Capanna, siamo solo in attesa dei 500mila euro di competenza del Governo".