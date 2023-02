Per rimuovere un mezzo articolato privo di catene uscito fuori strada due settimane fa, sarà chiuso domani un tratto della la Sp4 del Bidente che attraversa la Foresta di Campigna. L’interruzione, che è stata disposta con specifica ordinanza della Provincia di Forlì-Cesena, è prevista dalle ore 7 fino alle 18 e interesserà la provinciale dall’abitato di Campigna fino al passo della Calla. Da ricordare che, a parte lo stop di domani, dopo gli interventi dei giorni scorsi per liberare la strada da alcuni alberi caduti per la neve nel tratto fino ai Fangacci, la provinciale bidentina adesso è regolarmente percorribile.