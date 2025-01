Campigna, impianti ancora chiusi

Sciare in Campigna? Purtroppo la stazione invernale è ancora chiusa perché nessun gestore si è fatto avanti. Infatti se una bellissima luna ha illuminato i paesaggi innevati di Campigna e la galaverna al mattino, con le temperature nettamente sotto lo 0 termico (-8,1 ai 1.484m) ha fatto il resto con i ricami misteriosi e magici sugli alberi dell’Appennino forlivese, protetto dal Parco nazionale (immortalati dagli operatori di Meteo Pedemontana Forlivese), la stazione invernale di Fangacci-Monte Falco rimane tristemente chiusa.

Ad aggiornare direttamente sulla situazione degli impianti sciistici è la stessa amministrazione comunale di Santa Sofia nel cui territorio ricadono gli impianti da sempre punto di riferimento per gli appassionati degli sport invernali della Romagna e del Casentino.

"Uno dei valori centrali della nostra amministrazione è la trasparenza – precisa subito la sindaca Ilaria Marianini –. Ad oggi, non c’è ancora una data certa di riapertura. Tuttavia, passi importanti sono stati fatti. È stato recentemente stipulato un accordo tra Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Santa Sofia e Unione dei Comuni (ex Montefalco srl) per garantire la gestione dell’impianto sciistico fino alla fine del 2025. Questo accordo, approvato dal Consiglio provinciale, è il primo tassello verso un rilancio atteso e necessario. La Provincia, capofila e proprietaria del 60% dei beni legati agli impianti, ha avviato i primi passi per definire una nuova gestione – aggiunge – in vista anche dei lavori di riqualificazione finanziati con un milione di euro dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) e dalla Regione Emilia Romagna". Ma la sindaca è consapevole delle difficoltà e delle polemiche che continuano a più livelli sul mancato avvio degli impianti di discesa della Capanna e del campo scuola dei Fangacci proprio in un anno dove la coltre bianca si era finalmente palesata.

"Purtroppo, l’attuale situazione è complessa: il bando per la gestione della parte alta di Campigna è andato deserto e al momento non ci sono privati o associazioni interessati alla gestione. Come ha anticipato anche Roberto Cavallucci, delegato provinciale alle Infrastrutture e Politiche per la Montagna, chiunque fosse interessato alla gestione degli impianti è invitato a mettersi in contatto con la Provincia".

Nel frattempo visto che in tanti salgono in Campigna per le escursioni con le ciaspole, gli sci da escursionismo o per le discese con il bob, nel programma ‘Neve&Natura’ finanziato anche dal Parco nazionale sono garantiti, in base agli afflussi i bus navetta, la presenza delle forze dell’ordine e i parcheggiatori. "Siamo al lavoro per dare un futuro concreto agli impianti di Campigna – conclude la sindaca – e riportare l’area al centro dello sport e del turismo montano. Nei prossimi giorni mi incontrerò con gli operatori turistici di Campigna e con la Consulta di frazione di Corniolo per concordare il da farsi".

Oscar Bandini