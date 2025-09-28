"Campigna, sci rimandato di un altro anno"

Mancano circa tre mesi all’inizio della stagione turistica invernale e da settimane fioccano richieste da parte degli appassionati sciatori, che chiedono se la piccola ma completa stazione sciistica di Fangacci-Monte Falco riaprirà i battenti.

Sindaca Ilaria Marianini, com’è la situazione? "Purtroppo non ho buone notizie. Stiamo lavorando da molti mesi per arrivare a una soluzione progettuale condivisa, che si materializzerà solo con la stagione invernale 2026-27".

Perché il ritardo visto che, scartata l’ipotesi della seggiovia, è stato stanziato 1 milione da Regione e Ministero delle Infrastrutture per un nuovo impianto a fune? "In Campigna, oltre a quelle del Comune di Santa Sofia e della Provincia servono le autorizzazioni del Parco nazionale e del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio, che gestiscono il demanio statale e quindi tutta l’area della Foresta Biogenetica".

È così da sempre. Qual è il problema allora del ritardo. "In sintesi, come enti locali abbiamo presentato nella tarda primavera un progetto di fattibilità tecnico-economico necessario per accedere alle risorse, in cuiperò era assente lo studio sul campo sulla parte floristico-vegetazionale che si materializza nei mesi di giugno e luglio. Abbiamo fatto riferimento alla letteratura esistente e di conseguenza ci è stata negata la valutazione di incidenza (Vinca) obbligatoria per passare al progetto esecutivo. Abbiamo così affidato a un tecnico l’integrazione richiesta e in attesa dell’approvazione definitiva abbiamo chiesto a Regione e Ministero una proroga per non perdere le risorse. Siamo ottimisti sulla conclusione positiva dell’iter".

Anno scorso è arrivata la neve, ma la stazione è rimasta chiusa perché il bando per la gestione è andato deserto. Ci sono novità in proposito? "Stiamo realizzando un masterplan dove inserire la gestione dell’impianto di risalita, del campo scuola, del Rifugio La Capanna (la cui gestione è stata affidata a un privato fino al 2028 da parte del Raggruppamento Carabinieri, proprietari dell’immobile) e del parcheggio dei Fangacci. Alcune richieste da parte di privati del versante romagnolo e casentinese sono arrivate, ma è necessario rendere appetibile la gestione se vogliamo trovare chi sia pronto a investire".

Altro tema caldo la viabilità e i parcheggi. "Certo e in particolare i parcheggi del Passo alla Calla, di proprietà dell’Unione dei Comuni del Casentino, e quello dei Fangacci di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena. Per il primo ci sono ipotesi progettuali moderne da parte del Parco molto interessanti per renderlo funzionale in tutte le stagioni, mentre per il secondo si impone una gestione a pagamento come accade in tutte le stazioni turistiche. Non è più tollerabile la sosta gratis per giornate intere a 1.500 metri di altitudine nella pregiata zona naturalistica".

Dal 2019 l’ente Parco ha ricevuto risorse dal Ministero dell’Ambiente per bus elettrici con cui evitare code assurde in certi periodi. Quindi? "Il ritardo è evidente".

Il Rifugio Cai Città di Forlì ai Prati della Burraia è chiuso da anni e nuovi gestori all’orizzonte non si intravedono. Cosa avete in mente? "Abbiamo avuto alcune interlocuzioni col Parco, ma ricordo che l’edificio è di proprietà del Cai di Forlì. Non escludiamo nessuna ipotesi: il suo recupero – ristrutturazione con efficientamento energetico, ma neppure l’abbattimento e la costruzione di una nuova struttura in zona idonea. In tutte e due i casi servono però ingenti risorse".

Nonostante Campigna resti la stazione turistica più importante nel versante adriatico del Parco, ha bisogno di un restyling e di un rilancio complessivo. "Sono d’accordo. Serve un progetto pilota da costruire insieme a tutti i soggetti dell’area che riguardi viabilità, segnaletica, parcheggi, illuminazione, servizi, punti panoramici e promozione mirata".