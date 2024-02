‘Campigna Sleddog 2024’: alla scoperta dei cani da slitta

Alpha Dog Asd di Forlì, in collaborazione con lo Sleddog Valscura Cansiglio organizza domani e sabato la seconda edizione di ‘Campigna Sleddog 2024’. Una due giorni di avvicinamento al mondo del traino con cani da slitta rivolta a chiunque voglia affacciarsi a questa pratica sportiva e a chi già lo pratica a scopo di allenamento. Saranno messi a disposizione attrezzature come slitte, imbraghi, linee ammortizzate per tutti i cani presenti su richiesta. In caso di assenza di neve l’evento avrà luogo in ogni caso su Kart (carrello su ruote). Il programma prevede: domani parte teorica e prova pratica con istruttori circuito pista da fondo e prova slitta (9,30-13 e 14,30-18) al parcheggio dei Fangacci,inizio pista sci di fondo. Sabato parte pratica con istruttori in cui si formerà un team con il proprioi canecani), sempre negli stessi orari e luoghi del venerdì. Premiazioni e consegna attestati. Ritrovo venerdì alle 9,30 all’Hotel Lo Scoiattolo e sempre alle 9,30 di sabato al parcheggio Fangacci. L’organizzazione metterà a disposizione per i partecipanti attrezzature comprensive di slitta, linee ammortizzate, imbraghi, dispense teoriche.

"Essendo un’attività sociale l’unica regola che si richiede – precisa David Cecchini di Alpha Dog Asd, addestratore cinofilo – ai binomi è quella di partecipare con cani socializzati e disposti ad interagire socialmente. Non sono ammessi cani in terapia, che non godano di buono stato di salute e vanno tenuti al guinzaglio in quanto siamo in un’area protetta. Nella giornata di sabato sarà presente anche un veterinario". Obbligo tesseramento all’associazione (30 euro). Per informazioni, iscrizioni, equipaggiamento animali e costi: 348.3393915 - 339.7832274 e pagina Facebook.

o.b.