Campigna Winter Trail, al via la corsa di rail running lungo i sentieri del Parco

Scadono giovedì le iscrizioni al Campigna Winter Trail, in programma domenica 16 e organizzato da Forlì Trail asd in collaborazione con la Pro loco Corniolo-Campigna, lo staff del Hotel Granduca, la Scuola di sci di Campigna.

La Corsa di rail running si svolge lungo i sentieri del Parco nazionale delle Foreste casentinesi Monte Falterona e Campigna, e sarà un trail non competitivo in partenza alle 9,30 dalla Villetta di Campigna.

"Il percorso toccherà le due vette di Monte Falco (1658m) e del Gabrendo (1539m), 13 km circa con un dislivello di 600 mt in salita e altrettanti in discesa – precisano gli organizzatori –, percorso articolato che grazie alla neve, prevista dal meteo proprio sabato, darà modo agli atleti di mettersi alla prova e divertirsi". Presso i locali dell’hotel Granduca si avrà la possibilità di depositare i bagagli e fare una doccia. Nonostante Campigna Winter Trail sia una corsa non competitiva, saranno comunque premiati i primi cinque atleti uomini e le prime cinque atlete donne.

Le iscrizioni sono già aperte sul portale online Endu (https://join.endu.net/entry?edition=92700) fino a giovedì 13 febbraio a 12 euro, ma sarà possibile iscriversi nuovamente domenica mattina (con un costo di 15 euro) direttamente presso la segreteria della Pro loco Corniolo-Campigna.

La corsa potrebbe subire variazioni di percorso in base alle condizioni meteorologiche e dei sentieri: qualsiasi aggiornamento sarà caricato sui canali social di Forlì Trail Asd di Telegram, Facebook e Instagram.

o.b.