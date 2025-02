Campionato di giornalismo. Torniamo a dare voce agli studenti. Sono ben 30 le classi in gara

Si scaldano i motori: sta per partire la 23ª edizione di Cronisti in Classe, il progetto culturale e di educazione civica promosso da il Resto del Carlino e rivolto agli alunni delle scuole medie di Forlì e del comprensorio. L’iniziativa si propone di consolidare il legame tra scuola e informazione, avvicinando i ragazzi al mondo della carta stampata e del giornalismo online. Il modo migliore per farlo è senz’altro quello di scendere in campo, diventando protagonisti attivi. Perciò chiediamo agli studenti di mettersi alla prova: ogni classe partecipante, guidata dai docenti, si impegnerà nella realizzazione di veri e propri articoli di giornale che, esattamente come i testi che vengono redatti dai giornalisti, usciranno settimanalmente nelle edizioni del Carlino.

Le tematiche affrontate possono essere le più diverse (anche se i nostri sponsor hanno suggerito qualche argomento), quelle che più delle altre toccano la sensibilità dei ragazzi, i quali si documenteranno e approfondiranno gli argomenti per poterli trasmettere al meglio ai loro lettori. Un vero e proprio ‘Campionato di giornalismo’, insomma il cui inizio è fissato per l’11 febbraio, quando sul Carlino inizierà la pubblicazione degli elaborati prodotti dalle scuole che proseguirà fino al fine maggio. Al termine dell’iniziativa sarà organizzata una premiazione in piena regola che garantirà regali a tutti gli studenti, con omaggi speciali per coloro che avranno redatto gli articoli più approfonditi e avvincenti. A leggere tutti i testi sarà una giuria formata dai giornalisti della redazione e da Marco Viroli e Gabriele Zelli, storici partner dell’iniziativa.

Per l’intera durata del progetto ogni classe coinvolta riceve gratuitamente – nei giorni di pubblicazione degli elaborati – copie del giornale: un modo per potersi confrontare con i lavori proposti dalle altre scuole e per commentare insieme le notizie di attualità. All’iniziativa è collegato un sito web, ricco di contenuti multimediali a disposizione dei ragazzi e dei loro insegnanti: paginailrestodelcarlino.cronistinclasse.it/materiali-didattici/.

Ma ecco quali saranno le scuole che prendono parte quest’anno all’iniziativa: si tratta in utto di 30 classi. Per Forlì città partecipano le medie: Zangheri, San Martino, Benedetto Croce, Orceoli, Sforza. Aderiscono anche le medie di Santa Sofia, Bertinoro, Forlimpopoli, Modigliana, l’istituto comprensivo del Montone (che include Castrocaro, Dovadola e Rocca San Casciano) e quello di Civitella (che include Civitella e Cusercoli).

Testi a cura di Sofia Nardi e Annamaria Senni