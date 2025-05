Campionato di giornalismo. Una festa per centinaia di studenti. Domani la premiazione al Fabbri

Leggere i giornali a scuola forma cittadini consapevoli. Ma scriverli? È un’avventura che dà vita alle parole. ‘Cronisti in classe’, il progetto promosso dal Carlino, ha trasformato ancora una volta le aule in redazioni, coinvolgendo studenti e insegnanti delle scuole medie in un percorso educativo che va oltre le pagine scritte. I ragazzi hanno osservato il mondo con occhi nuovi, scelto con cura ogni frase e dato voce alle domande della loro generazione. Ora è tempo di celebrare il loro impegno: domani alle 9, il teatro Diego Fabbri ospiterà la cerimonia finale, durante la quale saranno premiati i migliori articoli.

Un appuntamento importante, al quale parteciperanno il sindaco Gian Luca Zattini, altre autorità cittadine e gli sponsor, per valorizzare l’entusiasmo e la creatività dei giovani che hanno sperimentato il mestiere del cronista. A rendere possibile il concorso, anche il contributo dei partner: Confcooperative Forlì-Cesena, Forlì Ambiente, La Bcc ravennate forlivese e imolese, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Coldiretti Forlì-Cesena, Avis Forlì, Alea Ambiente e la Centrale del Latte di Cesena. Realtà locali che hanno creduto nel valore o del progetto e lo hanno sostenuto con convinzione. Gli alunni, aiutati dai loro docenti, si sono trasformati in veri reporter, scegliendo temi che parlano del presente: la violenza declinata nelle sue molteplici espressioni (di genere, digitale e nelle aree di guerra), gli effetti del cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale, l’arte e il teatro, la memoria locale, la dieta mediterranea e la lotta allo spreco di cibo. I testi hanno dato modo agli studenti di imparare che ogni articolo è una scelta, ogni titolo è un messaggio e ogni foto una responsabilità. L’iniziativa ha coinvolto le scuole medie della città e del territorio: Orceoli, Croce, Matatia, Sforza, Zangheri, Modigliana, Santa Sofia, Civitella, Cusercoli, Bertinoro, Castrocaro Terme, Dovadola, Rocca San Casciano e Forlimpopoli. Gli elaborati sono stati esaminati da una giuria composta da Gabriele Zelli e Marco Viroli, autori di numerose pubblicazioni ed esperti di storia locale, e dalla giornalista Valentina Paiano della redazione forlivese del Carlino, per poi essere pubblicati sull’edizione cartacea e online.

Ricco e variegato il ventaglio di riconoscimenti pensati per le scuole vincitrici. Accademia Perduta/Romagna Teatri offrirà biglietti omaggio per la prossima stagione del Fabbri e del Piccolo. Alea Ambiente metterà in palio due buoni del valore di 300 euro da utilizzare per materiale didattico. Coldiretti Forlì-Cesena consegnerà uno zainetto ‘Campagna Amica’ con gadget e cappellino, insieme a un voucher per una giornata da trascorrere alla fattoria ‘La Capanna del Drago’ di Forlì.

Per le scuole sul podio, il premio del Carlino prevede buoni spesa Comet pari a 300 euro per i primi classificati, 130 per i secondi e 100 per i terzi. In più le prime riceveranno biglietti omaggio per il Brn Village di Forlimpopoli.