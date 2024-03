Campione di rally ai domiciliari, nei guai Bruno Bentivogli: "Indagine su una rete di ricettatori"

Forlì, 8 marzo 2024 – Il suo è un nome altisonante tra gli appasionati di rally: Bruno Bentivogli, di Meldola, 68 anni da compiere tra pochi giorni, ben nove titoli italiani inanellati nei campionati di categoria. Bentivogli (per i tifosi ’Orso Bruno’), oggi titolare d’una frequentatissima officina, è finito agli arresti domiciliari in un’inchiesta dei carabinieri di Trento.

L’indagine dei militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Trento prende di mira, oltre alle province di Trento e Forlì-Cesena, anche Bologna, Latina e Roma. L’esecuzione delle ordinanze cautelari emanate dal giudice di Trento su richiesta della procura, sono state eseguite nei confronti di 8 persone (4 italiani, 2 albanesi, 1 colombiano, 1 ucraino) che nell’ottica accusatoria sarebbero responsabili, a vario titolo e grado, di "associazione per delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio tra cui furti e ricettazione di autoveicoli".

L’indagine, avviata a gennaio 2018 dai carabinieri, prende le mosse da un furto di 3 autovetture avvenuto in un concessionario di Trento, e ha permesso "di individuare e smantellare – si legge in una nota degli stessi militari – un’organizzazione criminale dedita al furto di autovetture presso concessionarie e abitazioni private". I furti venivano perpetrati "con la collaborazione di un basista – prosegue il comunicato dei militari dell’Arma –; le autovetture asportate venivano poi consegnate, previ accordi, a ricettatori italiani in provincia di Forlì-Cesena e a Roma, nonché all’estero, a ricettatori sloveni".

La particolarità del sodalizio "consisteva nel procurare i veicoli a seguito della richiesta esplicita del ricettatore il quale indicava il modello del veicolo di interesse".

Con l’ausilio di sopralluoghi il gruppo coinvolto nell’inchiesta individuava gli obiettivi grazie al ’basista’ e "dopo varie ricognizioni eseguiva il furto". Tra queste dinamiche, sono risultate strategiche "anche due concessionarie laziali, facenti capo a due degli indagati (padre e figlio), i ricettatori".

Il promotore dei reati contestati sarebbe, stando ai carabinieri, "un pregiudicato albanese che, durante la sua permanenza in carcere, sfruttava i permessi premio per la perpetrazione dei colpi". Proprio l’albanese si sarebbe occupato "del reclutamento dei soggetti autori materiali dei furti, pregiudicati recidivi tra cui anche minorenni".

Gli investigatori dell’Arma grazie all’indagine hanno "documentato le modalità di individuazione degli obiettivi, nonché tutte le fasi dei vari blitz, oltre alla successiva fase di ricettazione, contestando 11 furti di cui 2 tentati commessi dal 2018 al 2022 nelle province di Trento e Bologna per un totale di 15 tra autovetture e motocicli". L’attività d’indagine, nel corso del suo sviluppo, ha consentito di recuperare "autovetture rubate con apposte targhe diverse, anch’esse risultate oggetto di furto, pronte per essere consegnate al ricettatore".