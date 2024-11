"Campioni della crescita". Energia e termoidraulica, premiata la Angelini

L’azienda forlimpopolese Elettromeccanica Angelini, guidata dagli omonimi Alberto e Mattia, ha ottenuto un importante riconoscimento: è stata inserita nella prestigiosa classifica ‘Campioni della Crescita 2025’. Elettromeccanica Angelini è da oltre 60 anni sul mercato, specializzata in impianti elettrici civili e industriali, pubblica illuminazione, energie rinnovabili e impiantistica termoidraulica.

La classifica si basa su un’attenta analisi della crescita media annuale delle aziende italiane nel triennio 2020-2023 (l’ha realizzata l’Istituto Tedesco Itqf con La Repubblica Affari & Finanza). La storia di Elettromeccanica Angelini affonda le proprie radici nel lontano 1961, quando cominciò a occuparsi di impianti elettrici civili e industriali. Fin dalla nascita, il fondatore Ulisse Angelini ha messo a frutto le proprie notevoli capacità tecniche in elettromeccanica industriale, motori a corrente continua, saldatrici e generatori di corrente, ricoprendo da 40 anni il ruolo di riparatore autorizzato Mosa. Dal 1981 la ditta ha esteso il proprio raggio d’azione anche al comparto della pubblica illuminazione e dal 2007 si occupa di energie rinnovabili con un efficiente e strutturato ufficio tecnico interno. Infine, negli ultimi anni l’azienda si è specializzata anche nell’impiantistica termoidraulica, con un valore aggiunto strategico: offrire un unico referente responsabile di tutta l’impiantistica in cantiere sia in ambito industriale che civile.

L’azienda ha così saputo ampliare nel tempo le proprie competenze, al pronto intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla manutenzione straordinaria. E affrontando in modo efficace e virtuoso il non facile passaggio generazionale dopo la scomparsa di Ulisse, che ha ceduto il testimone ad Alberto e Mattia, figlio e nipote del fondatore.

"Essere parte dei ‘Campioni della Crescita 2025’ non è solo un risultato che attesta la bontà del nostro progetto imprenditoriale – affermano i due titolari –, ma anche un segnale di fiducia e stabilità per i nostri clienti e partner. Questo riconoscimento rappresenta una motivazione ulteriore per continuare a investire in competenze e tecnologie che rispondano alle esigenze del nostro settore e dei nostri clienti. È un premio che va in primo luogo a tutto il nostro team di collaboratori, l’architrave dei nostri successi imprenditoriali e il futuro dell’azienda".

Matteo Bondi