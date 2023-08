Campioni d’Europa di agility dog Enrico e Baghera, binomio vincente "Tra di noi un’intesa perfetta"

È un binomio a sei zampe affiatatissimo quello formato dal forlivese Enrico Collini e la sua splendida Baghera, border collie di due anni e mezzo, fresco di trionfo al campionato europeo a squadre di agility dog andato in scena in Danimarca, a pochi chilometri da Copenhagen. Una disciplina sportiva che vede protagonisti cani e amici umani, impegnati ad affrontare un percorso a ostacoli da portare a termine nel minor tempo possibile e con il minor numero di penalità. Il successo della formazione italiana può essere considerato ‘storico’ per i cinofili del Bel Paese, come spiega lo stesso Enrico: "siamo partiti con la speranza di vincere ma non era così scontato infatti la nazionale azzurra non aveva mai vinto prima". Un dettaglio che rende ancora più grande l’impresa. "Ho iniziato a fare agility dodici anni fa con il mio cane di allora, un meticcio adottato al canile. Dopo aver partecipato ad alcune lezioni di obedience, ci siamo avvicinati a questa disciplina – spiega il trentanovenne –. Da allora ci alleniamo due volte a settimane, tre in fase di avvicinamento alle gare". Già nel 2018 il forlivese era riuscito a salire sul terzo gradino del podio europeo assieme a un’altra cagnolina "che ora si gode la meritata pensione".

Il cammino verso la Danimarca è partito già a inizio anno. "Nel corso dei mesi abbiamo partecipato alle selezioni per entrare in nazionale e grazie alla somma dei punteggi ce l’abbiamo fatta. Una vittoria condivisa con i miei tre compagni di squadra". Ben 700 i cani iscritti al campionato.

Un successo costruito attraverso le qualifiche, basate su prove sostenute individualmente, biglietto da visita per la finale, riservata alle migliori dodici formazioni. "Nell’atto conclusivo abbiamo invece gareggiato in una sorta di staffetta". Il forlivese, che nella vita è impiegato e vanta trascorsi da ciclista, nel tempo libero è tecnico di agility e preparatore atletico. Reduce da una settimana di riposo, doveroso dopo la prestigiosa vittoria, Enrico ha già messo nel mirino il prossimo obiettivo. "A ottobre in Repubblica Ceca ci sarà il campionato mondiale e l’Italia presenterà la stessa formazione vittoriosa in Scandinavia.

A settembre ci troveremo per un collegiale". Si alza dunque l’asticella ma l’ambizione resta la medesima. "Il campionato europeo in Danimarca era open, ovvero aperto anche alle squadre di altri continenti". Clamorosamente messe in fila e guardate dall’alto.

