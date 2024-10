Campioni di ’Ecosistema urbano’. Quinti nella classifica green

A Forlì si vive bene. A dirlo è il risultato finale dell’edizione 2024 di Ecosistema Urbano, il rapporto sulle performance ambientali di 106 città d’Italia promosso e redatto da Legambiente con la collaborazione scientifica di Ambiente Italia e quella editoriale del Sole 24 Ore. La classifica viene stilata in base a dati relativi all’anno 2023 ed è stata prtesentata lunedì mattina a Roma. Per quanto riguarda Forlì, è stato certificato un cambiamento positivo sul fronte della rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile, delle energie rinnovabili e dell’economia circolare.

Dall’ottavo posto della passata edizione, Forlì è balzata al quinto entrando di prepotenza nella top five dei comuni più performanti d’Italia grazie alla conferma di un ottimo andamento in alcuni dei settori chiave dello studio, come le isole pedonali, il consumo di suolo e il numero di alberi in città, e al netto miglioramento nella categoria della raccolta differenziata, del fotovoltaico, delle piste ciclabili equivalenti e della superficie totale di verde fruibile in area urbana.

Da sottolineare anche l’assegnazione, nel computo finale, di un punteggio addizionale per le politiche innovative in materia di rifiuti e in particolare per l’adozione della tariffa puntuale e per l’attivazione di due comunità energetiche.

"Le politiche ambientali – dichiara l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta – devono essere pensate come un valore aggiunto, non come una punizione. È questo il punto di partenza necessario per fare la differenza negli obiettivi di ecosostenibilità".

Analizzando i dati a partire dai rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani prodotti nel 2023 nel comune di Forlì sale all’81,7% dall’80,8% della passata edizione, mentre nella categoria delle energie rinnovabili si registra un lieve incremento nel parametro del solare termico e fotovoltaico pubblico, la cui potenza installata su edifici pubblici ogni mille abitanti raggiunge i 7,99 kW a fronte dei 7,92 del 2022. Aumenta anche l’offerta ciclabile forlivese (l’indicatore ricomprendere le piste ciclabili in sede propria, quelle su marciapiede, le bike lane e le corsie nelle aree verdi) con 18,90 metri di piste equivalenti ogni 100 abitanti rispetto ai 18,38 metri della passata edizione. Lieve ma decisivo incremento anche nel totale di verde pubblico, con 25,4 mq/abitante di verde fruibile in area urbana rilevato nel 2023 rispetto ai 25,0 mq/abitante del 2022.

"La trentunesima edizione del rapporto annuale di Legambiente incorona la nostra città per performance ambientali e la catapulta tra le cinque più virtuose d’Italia – commenta con orgoglio Petetta – in cinque anni abbiamo guadagnato 51 posizioni, passando dal 56° posto del 2019 al quinto di questa edizione. La ragione è semplice; mai come nella passata consiliatura e in questo mandato si è investito e si continua a investire risorse importanti in politiche e interventi green, a cominciare dalla raccolta differenziata con la sperimentazione e il consolidamento di Alea, passando per il potenziamento dell’infrastrutturazione ciclabile, la piantumazione di nuove alberature, l’implementazione di aree verdi, fino alla sottoscrizione di due importanti comunità energetiche".

L’assessore prosegue: "Rivendichiamo con orgoglio il primo posto in Romagna e il quinto su scala nazionale, davanti a città notoriamente performanti come Bolzano, Bergamo e Treviso, e nonostante la nostra collocazione nel bacino badano. La classifica premia l’impegno e gli investimenti di questa amministrazione nelle politiche ambientali e certifica che la strada intrapresa è quella giusta, nella consapevolezza che questo genere di riconoscimenti fanno bene all’ambiente, ma fanno ancora meglio alla salute pubblica".