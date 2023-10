Camporesi alla guida del Cdr

È il dottor Redo Camporesi (foto), noto odontoiatria forlivese, il nuovo direttore sanitario della sede di Forlì del Centro dentistico romagnolo, che assiste ogni anno in città circa 6mila pazienti. Attivo all’interno della struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale fin dal gennaio del 2003, nei giorni scorsi il dottor Camporesi ha sostituito la dottoressa Simonetta Naldini.

Dopo la maturità classica conseguita nel 1983 e la laurea in Odontoiatria, Redo Camporesi ha praticato continuativamente la professione sia in ambito pubblico sia privato in diversi studi della Romagna. Forlivese e figlio d’arte a livello professionale, rappresentando la quinta generazione di una famiglia di medici, Camporesi è molto conosciuto in città anche per il suo impegno in ambito sportivo e sociale. Dal padre Gaio, tra i fondatori del Panathlon Club Forlì di cui è stato alla guida per quasi trent’anni, ha ereditato la passione per il tennis. Già presidente della sezione provinciale dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), Camporesi ricopre oggi la carica di vice-presidente per il triennio in corso. "Approdare nel 2003 al Centro Dentistico Romagnolo – afferma il dottor Redo Camporesi – è stato il passaggio migliore del mio percorso professionale".