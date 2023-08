Camposonaldo, edificio e area cercano gestori

Il Comune di Santa Sofia ha pubblicato un bando per l’individuazione di un operatore economico che gestisca l’area e l’immobile siti in località Calci - Camposonaldo. L’assegnazione è in regime di concessione d’uso gratuito per la durata di cinque anni rinnovabili. Il canone annuale viene posto uguale a zero in considerazione del servizio, dei lavori richiesti per la manutenzione ordinaria e dei vincoli imposti dalla UE dai termini del finanziamento ottenuto in merito al reinvestimento degli utili ricavati. L’area è stata riqualificata grazie al ‘progettone’ turistico ‘Vias Animae – le strade ritrovate’ con interventi sull’ingresso alla frazione di Camposonaldo e del borgo i Calci dove è stata realizzata una fontana, installata la colonnina per biciclette elettriche, la nuova pavimentazione e un edificio per la sosta. Il progetto, dell’importo di 125mila euro, era stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese Studio Associato Locatelli e dagli architetti Carlo Lazzari ed Elvira Laura Bandini. Le ditte esecutrici sono state invece Zambelli srl e PPG di Mengozzi Marzio & Co. "Anche questo è stato un intervento importante per il Comune di Santa Sofia – commentano il sindaco Daniele Valbonesi e l’assessora al turismo Ilaria Marianini – perché ci siamo attrezzati con strutture necessarie a promuovere i nuovi segmenti turistici e dall’altra perché riqualifichiamo aree importanti per il nostro comune, sia nel centro e nelle frazioni. Una scommessa sul turismo del futuro condivisa con altri enti e quindi ancor più importante delle opere in sé". Il Covid non ha facilitato certamente la ricerca di un gestore e non a caso la prima asta è andata deserta. Ora l’amministrazione ci riprova perché l’area rappresenta un crocevia significativo a cavallo tra le Val Bidente e la Valle del Rabbi per gli escursionisti e in particolare per quelli in mtb o in e-bike. Le condizioni generali di gestione dei beni saranno regolate per mezzo di apposita convenzione da sottoscriversi con l’affidatario. La scelta dell’operatore economico avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutando sia l’offerta economica che il progetto secondo i criteri specificati nel bando. Le domande scadono alle ore 12 del 30 agosto e le offerte dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Santa Sofia (Piazza Matteotti, 1) con le modalità segnalate nel bando. Per informazioni: 0543.974520-522 o tramite posta elettronica all’indirizzo lucia.dignani @comune.santa-sofia.fc.it. Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, nonché gli allegati da presentare possono essere consultati direttamente dal sito internet del Comune di Santa Sofia: www.comune.santa-sofia.fc.it

Oscar Bandini