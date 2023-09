Campus e centro, visita del viceministro Rixi

Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi ha visitato ieri mattina due cantieri cittadini in atto grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). La prima tappa è stata al parcheggio del Campus universitario in viale Corridoni dove i lavori sono ancora in corso. Il tour ha toccato quindi corso della Repubblica, dove stanno avanzando le opere di restyling dell’importante asse viario del centro storico forlivese. Tra i progetti forlivesi finanziati con il Pnrr si ricorda anche il parcheggio Casamorata, nella via omonima, la prima opera pubblica già conclusa interamente realizzata grazie al Piano. Il parlamentare Jacopo Morrone e il vicesindaco Daniele Mezzacapo che hanno accompagnato Rixi, hanno espresso soddisfazione per l’interesse dimostrato dal Ministero alle Infrastrutture e trasporti per il territorio romagnolo e per il suo rilancio.