Campus europeo. Centinaia di giovani tra dibattiti e giochi: "C’è entusiasmo"

L’European Youth Event a Forlì è entrato nel vivo ieri, sabato 18 maggio, dopo la giornata di inaugurale di venerdì. Al Campus universitario e alla Fabbrica delle Candele, centinaia di giovani hanno potuto partecipare ai vari seminari, laboratori, workshop e attività organizzate dall’Alma Mater. Ad accogliere i partecipanti, tutti i giovani volontari del Punto Europa, centro di ricerca universitario coordinato dalla professoressa Giuliana Laschi. Diverse aree tra Teaching Hub, piazzale Iginio Lega e il prato all’interno del campus, erano accomunate da un solo tema: l’Europa.

Nella sezione antistante al parcheggio della struttura è stato allestito l’Eye Village, un punto di ritrovo internazionale in cui erano presenti decine di stand, da InformaGiovani del Comune di Forlì, al fulcro dell’organizzazione, ossia il lancio della campagna ‘Usa il tuo voto’ in vista delle prossime elezioni europee di giugno, fino a cibo e bevande. Tanti gadget e giochi a disposizione dei presenti nei vari punti, come l’EuroPong (pallina da ping pong da lanciare dentro un barattolo) o la ‘Ruota’, con la possibilità di scegliere il proprio premio tra t-shirt, borse, bandiere blu e molto altro. "Dai giovani per i giovani": questo uno dei motti dell’organizzazione dell’Eye, che è appunto la sigla di European Youth Event ma anche la parola inglese che significa ‘occhio’.

Tanti ragazzi hanno affollato per tutta la mattina e il pomeriggio i viali del Campus da un lato all’altro, dalle aule agli stand concedendosi momenti di relax nel prato grazie alla splendida giornata di sole. All’ingresso dalla parte di viale Corridoni invece lo stand del Punto Europa ha interpellato i ragazzi sulle prossime elezioni: ne sono nati dibattiti e scambio di idee. "Io sono tra gli organizzatori di ‘Hackathon – Ateneo Sostenibile’ in collaborazione con HubFo, un progetto di gestione dell’innovazione del Comune di Forlì – spiega Riccardo –. Abbiamo organizzato un laboratorio legato alla rigenerazione urbana: sottoponiamo degli spazi inutilizzati del nostro territorio e lasciamo che i ragazzi ci espongano le loro idee per riqualificare l’area in un tempo limitato". Soddisfatto del risultato: "Ci sono tantissimi giovani che sono arrivati appositamente per l’Eye. C’è una bella organizzazione e la coordinazione tra le associazioni ha funzionato perfettamente".

La nota stonata della giornata è stata l’assenza inaspettata dell’astronauta Luca Parmitano, uno degli ospiti d’eccezione che avrebbe dovuto rispondere da remoto alle domande dei centinaia di giovani accorsi in aula. "Ci dispiace – spiegano dal Punto Europa – ma siamo comunque soddisfatti del programma ricco di attività e della partecipazione entusiasta". Eye va avanti ancora oggi, poi dalle 17.30 alle 19.30 la festa di chiusura sempre al Campus.