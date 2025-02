Campus, interventi in arrivo per i pannelli decadenti

A dieci anni dalla sua inaugurazione, il campus universitario di Forlì, fiore all’occhiello della città, comincia a mostrare i segni del tempo. I pannelli frangisole, installati all’esterno del teaching hub (la struttura centrale che accoglie le aule, i laboratori e circa 300 postazioni per lo studio libero) e nel bar-mensa, sono stati danneggiati dal deteriorarsi dei materiali, con alcune strutture piegate e altre pericolanti. Per garantire la sicurezza degli studenti e dei lavoratori, alcune aree del polo didattico sono state delimitate con nastri bianchi e rossi, in attesa degli interventi di manutenzione necessari.

Inaugurato nel 2014, il campus è nato dalla riconversione dell’ex ospedale Morgagni, un complesso a padiglioni del primo Novecento situato in un’area di nove ettari al limite del centro storico. Oggi conta 22 corsi di laurea, tra cui l’ultimo arrivato quello in Medicina, oltre 6mila iscritti e 900 studenti in mobilità. I lavori di rigenerazione della vecchia struttura sanitaria furono affidati allo studio di architettura Lamberto Rossi Associati, per la progettazione e al Consorzio di cooperative, Conscoop, per l’esecuzione dell’appalto.

"I pannelli frangisole, realizzati con un materiale innovativo ed ecosostenibile, si sono purtroppo deteriorati nel tempo, non dando i risultati sperati – spiega Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici –. L’impresa fornitrice era una start-up che ad oggi risulta fallita. Le opere sono state eseguite prima dell’insediamento di quest’amministrazione, e i termini per eventuali risarcimenti sono ormai scaduti, visto che sono passati più di dieci anni".

I lavori di risanamento saranno a carico del Comune, che ha concesso l’uso dell’immobile all’Università di Bologna. Al momento, comunque, non ci sono contenziosi in corso: "Abbiamo avviato un dialogo con il Consorzio vincitore dell’appalto – sottolinea Cicognani –. A breve ci sarà un sopralluogo al campus con i tecnici comunali, la ditta e l’università per cercare di capire come risolvere la situazione". Nonostante gli esterni delle strutture mostrino segni di degrado l’attività di didattica e di ricerca non ha subìto interruzioni.

"La struttura del Campus di Forlì compie dieci anni dalla sua edificazione – commenta Massimo Batani, direttore generale di Conscoop –. I controlli, le verifiche periodiche e le manutenzioni fanno parte della vita delle infrastrutture, così come il Comune di Forlì ha sempre responsabilmente attuato in un edificio di grande pregio architettonico per la nostra città".

Valentina Paiano