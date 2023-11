"Campusforyou: l'Università di Bologna presenta le sue offerte formative"

Campus promosso, nelle scelte dei futuri diplomati che pensano, tra un anno, all’università. Torna l’evento di orientamento ‘Campusforyou’ alla sede universitaria di Forlì, organizzato dall’Alma Mater Studiorum di Bologna. Durante la mattinata di ieri sono stati presentati nelle aule del Teaching Hub di viale Corridoni diciannove corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico relative alle sedi di Unibo nei campus di Forlì e Cesena. Centinaia di ragazzi delle scuole superiori hanno affollato le aule di viale Corridoni per ‘Campusforyou’, la presentazione dei vari corsi, da ingegneria aerospaziale e meccanica a sociologia, economia e marketing e medicina. Aule gremite e partecipazione importante da parte della comunità studentesca di Forlì e provincia ma non solo.

"Ho seguito le presentazioni di economia e scienze diplomatiche. Sono venuto a conoscenza dell’evento perché è stato pubblicizzato nella mia scuola – spiega Roberto Masetti, studente dell’istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese –, sono interessato anche all’offerta formativa dell’Università di Modena ma dopo questa mattinata penso che Forlì sia un’opzione altrettanto valida".

L’Università di Bologna mostra quindi un’ampia offerta formativa delle sedi distaccate, opportunità per continuare il proprio percorso di studi vicino a casa, con facoltà di spicco come ingegneria aerospaziale: "Ho sempre avuto la passione dello spazio, avendo frequentato un istituto tecnico sono improntato verso questo corso – Davide Lodi, maturando dell’istituto Leonardo Da Vinci di Carpi (Modena) –. Ho deciso di puntare sul Campus di Forlì anche per un aspetto economico: ad esempio a Milano il costo dell’affitto potrebbe essere troppo elevato". Il caro affitti si rivela così ancora una volta un problema d’attualità in diverse città italiane, capace di orientare anche i bilanci degli atenei. A sostegno degli universitari ieri c’era anche un punto informazioni Er-Go, azienda regionale per il diritto agli studi superiori.

Sulla stessa lunghezza d’onda di Davide, anche Virgina Bonaventura, studentessa del liceo forlivese delle scienze umane: "Ho seguìto scienze e tecniche psicologiche e sociologia per farmi un’idea generale, anche se sarei orientata anche verso scienze della comunicazione a Bologna. Se dovessi scegliere quest’ultima non andrei ad abitare lì perché i prezzi degli affitti sono assurdi e improponibili, preferirei fare la pendolare".

A rimarcare il concetto delle difficoltà del pendolarismo anche Alessandro Frignani, studente del liceo artistico cittadino: "Ho scelto Forlì anche per un discorso di mobilità e tempistiche, non solo economico. Se scegliessi un percorso di studi con sede a Bologna o anche Cesena spenderei decisamente di più".

Se c’è chi ha le idee ben chiare, altrettanti hanno sfruttato l’Open Day per capire al meglio quali potrebbero essere le proprie strade future: "Ho seguito in particolare le presentazioni dei corsi di medicina e sociologia, anche se per adesso sono più orientata verso sociologia. Inoltre ho deciso di seguire questo Open Day – racconta Martina Gatta, studentessa del liceo classico indirizzo socio-economico forlivese – perché si tratta della mia città".