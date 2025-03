Can Dischi, stasera l’incontro in ricordo di Cesare Ricciotti

Stasera alle 18 presso Can Dischi (Via Rolandini 3A, Forlì) si terrà l’incontro ’Dylan&Dylan’, in ricordo del noto poeta forlivese Cesare Ricciotti, deceduto lo scorso dicembre. L’evento di stasera si colloca in un ciclo di appuntamenti organizzati dall’associazione Can Dischi, di cui Ricciotti era socio, che vertono sulla lettura di scrittori e artisti che il poeta amava. Questo mese il tema saranno le contaminazioni giovanili, da Jim Morrison e Bob Dylan, ad Allen Ginsberg e Dylan Thomas. Durante gli incontri sarà messa in vendita l’ultima antologia di Cesare Ricciotti.