Canale Ausetta, i residenti diffidano il Comune

Il Comune di Forlimpopoli e il Consorzio di Bonifica sono stati diffidati dal procedere con qualsiasi operazione di progettazione ed esecuzione della vasca di laminazione del canale Ausetta. A portare la richiesta di stop del progetto è stato il consiglio di zona di San Pietro ai Prati, frazione forlimpopolese dove dovrebbe sorgere l’opera, che si è fatto portavoce di una petizione che ha raccolto 54 firme di residenti (tutti quelli che erano presenti alla riunione di spiegazione del progetto che si è svolta lo scorso 25 giugno).

Un incontro che, evidentemente, ha lasciato più dubbi che certezze considerando l’immediata richiesta di un ulteriore incontro e la conseguente raccolta di firme, una volta che questo non è stato convocato in tempi rapidi. Anche se le rimostranze dei residenti, più volte raccolte anche dal Carlino, sono molto tecniche (altezza delle falde che renderebbe sempre allagata la vasca, troppa vicinanza alle case, svalutazione degli immobili, mancata programmazione di uno spazio verde di incontro per la frazione), all’interno della petizione si chiede fondamentalmente una cosa: di essere informati, di poter aprire un dialogo con amministrazione comunale e consorzio di bonifica. Un secondo incontro si sarebbe dovuto tenere a fine luglio, ma per motivi mai spiegati, questo non è stato convocato. Da qui la Pec del 7 agosto che invia la diffida ai due enti.

E’ notizia di ieri che i proprietari dei terreni dove dovrà sorgere la vasca, quindi a cui verrà espropriato il terreno, sono stati invitati a un incontro il prossimo 21 agosto. Notizia che ha mandato su tutte le furie i residenti di San Pietro ai Prati. "Fanno l’esatto contrario di quello che avevamo chiesto".

La sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, ci tiene a precisare che "si tratta di un incontro tra il Consorzio di Bonifica per la questione degli eventuali indennizzi", mentre sul progetto "non è stato ancora approvato e non lo sarà prima di un incontro con i residenti che faremo i primi giorni di settembre".

La vasca di laminazione sul canale Ausetta avrà una superficie di circa 7 ettari e si espande all’interno di un rettangolo formato dalla via Prati a sud, via Vicinale Montanara a nord, via Montanara Comunale a est e via Don Arnaldo Lodi a ovest, proprio a ridosso delle case che formano la frazione che, dal 1996 ad oggi, ha subito almeno 7 allagamenti.

"Ben prima che ci fosse l’alluvione – precisano i residenti –, questo perché sull’Ausetta scaricano le urbanizzazioni del Melatello e del Parco Urbano. Oltre al cambiamento climatico, qui c’è la complicità di amministrazioni comunali che non hanno tenuto in nessuna considerazione i residenti di questa zona, trattandoli come cittadini di serie B".

Matteo Bondi