Cancelli in galleria Mazzini: "Voluti dai condòmini,. Idee in corso? Mi dispiace"

"Noi rispettiamo le opinioni di tutti e l’impegno che ogni cittadino, ente o associazione del territorio dedica al rilancio e alla partecipazione di corso Mazzini. Ci sono alcuni elementi dai quali però non si può prescindere". Interpellato, l’assessore comunale Giuseppe Petetta commenta così la scelta dell’associazione ‘Idee in Corso’ di interrompere la sua attività. Una decisione presa dall’associazione dopo che chi vive in Galleria Mazzini ha deciso di installare una cancellata per regolamentare gli accessi notturni all’area.

Quali sono, a modo di vedere dell’amministratore, gli elementi imprescindibili? "Il primo è che Galleria Mazzini è uno spazio privato ad uso pubblico, dove il privato, in questo caso i condomini, ha manifestato la volontà di intervenire con l’installazione di tre cancelli in prossimità degli ingressi di via Achille Cantoni, via Bonoli e corso Mazzini". Tre sono infatti le vie di ingresso e uscita alla galleria.

La proposta "è stata condivisa con l’Amministrazione comunale che ha preso atto delle indicazioni e della volontà espressa dall’assemblea condominiale per garantire maggiore sicurezza e decoro alla Galleria Mazzini. Non c’è stata alcuna fuga in avanti da parte del Comune". Nell’ultimo anno e mezzo, prosegue poi Petetta, "ho incontrato diverse volte l’amministratore e interloquito con numerosi proprietari e rappresentanti del condominio. Tutti hanno condiviso questo approccio e chiesto un intervento concreto a tutela del proprio patrimonio. Il confronto e la collaborazione sono alla base del nostro modo di lavorare". E sull’associazione, "mi spiace che per ‘Idee in Corso’ le cose non stiano così e che si debba assistere a una cessazione della loro attività. C’è bisogno del contributo di tutti per garantire una civile convivenza e combattere il degrado. Noi stiamo lavorando in questa direzione. La chiusura di Galleria Mazzini, peraltro solo nelle ore notturne, è una tessera di un mosaico più ampio che vede 1milione 200mila euro di investimenti sul 2026 per riqualificare l’intero corso. Parlando di porte, quella del mio ufficio è sempre aperta. Ogni suggerimento o proposta per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini è sempre ben accetta".

Luca Bertaccini