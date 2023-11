Cancro alla prostata, una nuova terapia

L’Irst di Meldola è in prima linea in Italia nel progetto Embark relativo ai pazienti colpiti da recidiva di tumore della prostata grazie a una nuova terapia più efficace, che non deteriora la qualità di vita del paziente e, soprattutto, non compromette le funzioni sessuali evitando il ricorso alla castrazione farmacologica che rappresenta uno dei trattamenti standard attualmente utilizzati. I risultati sono stati pubblicati recentemente sulla prestigiosa rivista ‘The New England Journal of Medicine’ e presentati al congresso di Oncologia a Madrid. "In quasi il 40% dei casi il carcinoma prostatico tende a ripresentarsi anche a distanza di 10 anni – sottolinea Ugo De Giorgi, direttore Oncologia Clinica e Sperimentale in Terapie innovative dell’Irst, unico italiano tra i firmatari del lavoro –. Da qui l’esigenza di farmaci innovativi". Il progetto ha visto impegnato l’Irst nello studio, nell’arruolamento dei pazienti , nel coordinamento delle attività e ha coinvolto 1.068 uomini colpiti da tumore alla prostata.