Cancro gastrico, esperti dal mondo

Si terrà al Centro Universitario di Bertinoro la seconda edizione del workshop mondiale sul trattamento delle neoplasie gastriche metastatiche, in programma dal 22 al 25 ottobre. "Dopo il successo riscontrato nel 2022, con la pubblicazione dei risultati del Convegno sull’organo ufficiale dell’Associazione Internazionale sullo studio del Carcinoma Gastrico (Igca) – spiegano gli organizzatori –, il Gruppo Italiano di ricerca sul cancro gastrico organizza nuovamente un dibattito sulla diagnosi e il trattamento dello stadio più avanzato del cancro gastrico". L’evento è in collaborazione con l’Irst di Meldola. Paolo Morgagni (foto), coordinatore del gruppo multidisciplinare esofago gastrico dell’Azienda Area Vasta Romagna e chirurgo della Unità Operativa di Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì, ha organizzato l’evento insieme al consiglio direttivo del Gircg e della sezione europea dell’Igca. Centodieci esperti, provenienti da 24 paesi e 3 continenti, saranno chiamati a confrontarsi su diversi aspetti del problema e a presentare, poi, i risultati del dibattito, nel congresso che si svolgerà il 25 ottobre. La contemporanea presenza di oncologi e chirurghi, insieme ad esperti patologi nutrizionisti, endoscopisti, radiologi e biologi molecolari, rende l’evento di elevata importanza, superando anche quello della precedente edizione per numero di partecipanti e argomenti trattati.