Cancro, giornata dalla prevenzione al Puntadiferro

’Cancro è una parola , non una sentenza’, è il tema dell’iniziativa promossa domani dalle 11 alle 19, al centro commerciale PuntadiFerro, in collaborazione con la farmacia situata nella struttura, insieme all’associazione Prevenzione Donna e Forlifarma. Interverranno farmacisti, medici e nutrizionisti. Alle 13 la diretta, nelle pagine social Instagram e Facebook della ‘Farmacia Comunale Punta di Ferro’, con Rachele Aspesi, farmacista, dietista, esperta in educazione alimentare oncologica. ’Nutrire la salute: l’importanza dell’alimentazione preventiva oncologica’.

Nel pomeriggio l’intervento del ricercatore di Chimica degli Alimenti, Prof. Matteo Micucci (Università di Urbino). Per la giornata, a disposizione del pubblico la cabina dermoestetica per trattamenti gratuiti e personalizzati viso, dedicati a pelli fragilizzate; una postazione per il disegno e rinfoltimento delle sopracciglia ed una per il trucco.