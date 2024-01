Candidato sindaco, il Pd su Rinaldini . L’ex Formula Servizi convince l’assemblea

La ricerca del candidato del centrosinistra sembra arrivata a punto di svolta. Del resto gennaio – l’aveva detto lo stesso Pd – era il mese decisivo. Ieri sera i dem hanno convocato la direzione territoriale e quella forlivese, ovvero la propria assemblea politica con i delegati che i circoli hanno eletto nel recente congresso. Tema all’ordine del giorno: individuare un nome da proporre agli alleati – il perimetro del ‘campo largo’ è ancora da individuare – e alle forze sociali (sindacati, associazioni, cultura, volontariato...). Non è ancora formalmente il candidato sindaco, ma è comunque una prima investitura per colui che, se il gradimento verrà confermato anche fuori dal Pd, diventerà ufficialmente lo sfidante di Gian Luca Zattini, con l’obiettivo di riportare la sinistra al governo della città dopo la storica sconfitta del 2019.

Il dibattito, alla presenza dei segretari della città Michele Valli e del comprensorio forlivese Gessica Allegni, si è protratto fino a tarda sera. Al momento di andare in stampa pareva comunque chiara un’indicazione: il nome su cui si concentra l’attenzione dei dem è quello di Graziano Rinaldini, il favorito della vigilia, il possibile candidato di cui si parla da più tempo.

Chi ha parlato con l’ex presidente di Formula Servizi, assicura che da qualche settimana avrebbe preso atto della convergenza sul proprio nome. In passato – l’ha raccontato lui stesso – aveva invece declinato l’offerta di candidarsi alle regionali o alle elezioni politiche. Rinaldini, 67 anni, ha un passato nella catena di elettronica MarcoPolo (oggi diventata Unieuro), poi nella Pulixcoop trasformatasi in seguito in Formula Servizi: una cooperativa colosso della nostra economia, radicato anche fuori città. Lui stesso è stato un nome di primo piano nella galassia di Legacoop. Nelle ultime primarie del partito, era nel comitato sostenitore di Stefano Bonaccini; mentre nel congresso locale era stato tra i firmatari a favore di Gessica Allegni. Nella consultazione dello scorso autunno è entrato così della direzione del partito forlivese che ieri sera ha discusso della sua possibile candidatura.

Rinaldini ha competenze anche in àmbito culturale, visto che ha contribuito a organizzare il festival di Radio3 al San Giacomo per tre edizioni (e poi al teatro Bonci di Cesena fino al 2019). Ha un certo appeal anche su parte dell’elettorato cattolico: merito del suo attivismo di lunga data nel volontariato, con la Protezione civile. Ha collaborato anche con il Comitato di via Lunga nelle spedizioni di aiuti agli ucraini, e organizzava il Pranzo solidale a favore della Caritas. Inoltre ha un passato negli scout. Una caratteristica che, curiosamente, lo equipara al sindaco Zattini stesso.

Nei giorni scorsi nella segreteria di Gessica Allegni si è cercato il più possibile di allargare l’alleanza e di giocare la partita anche al centro. È stato tentato un sondaggio con Claudio Vicini: ex primario di Otorinolaringoiatria all’ospedale Pierantoni-Morgagni, medico di fama internazionale, nonché docente universitario a Bologna e Ferrara. Ora in pensione, ma ancora attivo in alcune cliniche private, per esempio nel gruppo Villa Maria di Cotignola. In politica, è stato candidato alle regionali nel gennaio 2020 nella lista civica del presidente Stefano Bonaccini: risultato lusinghiero (oltre 4mila preferenze) ma niente seggio regionale a causa di una serie di calcoli incrociati. In quella esperienza, fu vicino all’ex deputato Marco Di Maio e a Italia Viva. Per lo stesso Di Maio sarebbero risuonate antiche sirene. Ma entrambi (con i quali si sperava di avere in dote i voti dei sostenitori di Matteo Renzi e probabilmente anche di Carlo Calenda) hanno declinato l’offerta di guidare la coalizione alle amministrative. Di Maio intende portare avanti la sua attività di consulenza per aziende.

Sfumati gli ultimi possibili competitor interni (già da tempo non si parlava più della consigliera comunale Valentina Ancarani o dell’ex giudice Carlo Sorgi), l’opzione Rinaldini è rimasta senza rivali. Per quanto riguarda l’esile filo che ancora collega il Pd a Italia Viva, a questo punto sarà lo stesso Rinaldini a tentare di convincere i ‘renziani’ a sostenerlo. Anche se, per loro stessa ammissione, stanno già dialogando con il centrodestra.