Cani da slitta in Campigna: un weekend per conoscerli

di Oscar Bandini

Un fine settimana sulle nevi della Campigna con i cani da slitta. E’ in programma infatti da venerdì a domenica la prima edizione di ‘Campigna Sleddog 2023’, un lungo fine settimana di avvicinamento al fantastico mondo del traino con cani da slitta per tutta la famiglia con Stefano Da Re (Musher) e Marta Pulvirenti (Educatrice Cinofila) entrambi anche allevatori di Siberian Husky in mezzo alle nevi di Campigna e del Parco nazionale. L’attività è rivolta a chiunque, dall’ amatore che per la prima volta volesse affacciarsi a questa pratica sportiva, a chi già lo pratica a scopo di allenamento. L’evento è organizzato dal Centro Cinofilo Alpha Dog Asd di viale Bidente 241 a Forlì in collaborazione con Pro Loco Corniolo-Campigna, Rifugio La Capanna, Stazione Sciistica Campigna, Dare to Charme Siberian Husky, Hotel lo Scoiattolo e Husse Forlì.

Il programma prevede la fase di avvicinamento allo sleddog venerdì (parte teorica e prova circuito pista da fondo, prova slitta e team in allenamento), mentre sabato si terrà la parte pratica in cui si formerà un team con i propri cani e team in allenamento. Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Questa parte di attività è rivolta a tutti gli associati di Alpha Dog Asd. Invece domenica ‘Avvicinamento ai cani da slitta sleddog’ per i bambini fino ai 10 anni. L’attività è gratuita e in conclusione è previsto un mino dog trekking guidato da David Cecchini, addestratore e istruttore cinofilo con lo staff del Centro Cinofilo Alpha Dog Asd. Il ritrovo è previsto venerdì all’Hotel Lo Scoiattolo a Campigna alle 9, mentre sabato 4 e domenica 5 alle 9 alle 13 al parcheggio dei Fangacci all’inizio della pista di fondo.

"L’organizzazione metterà a disposizione per tutti i partecipanti – precisa David Cecchini – le attrezzature comprensive di dispense teoriche, slitta, linee ammortizzate e imbraghi oltre a pasti convenzionati al Rifugio La Capanna e indicazioni dove pernottare Pet Friendly. I due giorni di avvicinamento allo sleddog sono rivolti agli associati in regola con il tesseramento (30 euro). In loco ci sarà uno stand Husse che fornirà consulenze nutrizionali e gadget per tutti i vostri amici a 4 zampe. Potrebbe essere presente anche un medico veterinario professionista nella giornata di sabato. In ogni caso sarà fornito il numero della Guardia Medica Veterinaria di zona più vicina per ogni evenienza". Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento massimo di 15 partecipanti. Info materiali, attrezzature, regolamento ed iscrizioni: 348.3393915 (David) – 339.7832274 (Erica)