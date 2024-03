Canile, sfilata e raccolta fondi

Domani il canile comprensoriale forlivese di via Bassetta 16/E, apre le porte alla cittadinanza per far conoscere gli ospiti a quattro zampe in cerca di casa e raccogliere fondi. L’open day, organizzato dal ‘Gruppo volontari canile di Forlì odv’ d’intesa con il gestore, Aurora srl, prenderà il via alle 14.30 quando si darà il via alla sfilata dei cani in cerca di famiglia. A partire dalle 15 circa, si potrà poi visitare la struttura e si darà il via alla vendita delle uova di Pasqua solidali mentre alle 16 si terrà la pesca benefica attraverso la quale ci si potranno aggiudicare bellissimi premi, per adulti, bambini e quattro zampe. I proventi raccolti attraverso le due iniziative saranno impiegati dai volontari

per finanziare progetti in favore dei cani del canile.