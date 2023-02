Canone prorogato al 30 aprile

La giunta di Predappio ha prorogato al 30 aprile il termine per versare il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, occupazione suolo pubblico e canone per il posteggio del mercato 2023. La società Ica, con sede a Forlì in via Rosselli del Turco 8, invierà i preavvisi di scadenza con le indicazioni per effettuare il versamento. Info: 0543.20128; [email protected], [email protected] Il ritardato pagamento, non giustificato dal mancato o ritardato ricevimento del bollettino, comporta sanzioni.