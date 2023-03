‘Canova’ alla svolta Ecco le aule per il futuro

Si accende una luce nel futuro del Liceo artistico e musicale Canova. È un istituto importante e molto frequentato in città, ma da anni è alle prese con la divisione di aule e studenti in varie sedi. Si profila ora un’operazione intermedia per il prossimo anno scolastico, in vista di un assetto più consono in quelli successivi. "Abbiamo programmato una soluzione provvisoria per il prossimo anno scolastico – dice Valentina Ancarani, vice presidente della Provincia con delega all’istruzione –: l’allestimento di 6 aule, necessarie alla didattica frontale, in una struttura temporanea che verrà posizionata nell’area verde dietro all’Istituto Ruffilli con accesso indipendente su via Romanello". In linea d’aria non lontano da viale Salinatore e dunque dal liceo.

La prospettiva è emersa nel corso di un confronto cui hanno preso parte Paola Casara, assessore alla Scuola del Comune di Forlì, il provveditore agli studi Mario Nanni, il consiglio d’istituto del Canova insieme alla preside Electra Stamboulis. Più avanti si profila un’altra ipotesi. "Stiamo realizzando due nuovi fabbricati a uso scolastico per un investimento complessivo di quasi 11 milioni di euro – continua Ancarani – : l’immobile ex Oliveti, in via Buonarroti, e una nuova palazzina al centro studi Allende, ma non saranno pronti per il prossimo settembre, per cui nel frattempo adotteremo la soluzione provvisoria. Ci siamo assunti l’impegno nei confronti del liceo di mettere a disposizione spazi adeguati a svolgere a pieno le attività didattiche su sei giorni settimanali riducendo la distanza fra le sedi della scuola".

È inoltre in arrivo la convenzione fra la Provincia, la Fondazione Masini, il Liceo Canova e il Comune di Forlì per l’utilizzo dei locali di Palazzo Sangiorgi, in corso Garibaldi, da parte del Liceo musicale per lo svolgimento delle lezioni di musica per ulteriori 5 anni a partire dal prossimo settembre.

Iscrizioni alla mano, se è vero che si registra un decremento complessivo della popolazione scolastica in provincia, alle scuole superiori sono 600 gli iscritti in più rispetto allo scorso anno: 200 a Forlì, 300 a Cesena e circa 100 negli altri comuni che ospitano scuole superiori (Forlimpopoli, Savignano, Cesenatico). Nella fascia 14-19 anni gli studenti sono circa 20.600.