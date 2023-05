Canova e Napoleone: 30 pannelli e cimeli al Sacrario dei Caduti

Grazie all’impegno di alcuni volontari, continuano al Sacrario dei Caduti in corso Diaz 95, Forlì, le mostre relative a reperti o ad eventi del passato che hanno lasciato un segno di notevole spessore nella storia della nostra città. La mostra attuale ha come titolo ‘Canova e Napoleone. Razzie, commesse e restituzioni’, due personaggi i cui rapporti si intrecciano nel periodo fra il 1792 e il 1815. Gli espropri di opere d’arte dalle chiese e dai palazzi diedero il via alla nascita delle future collezioni d’arte a partire dai depositi del Louvre, tenendo presente che, per quanto riguarda le chiese, all’inizio ci fu un’ondata anticlericale che voleva la distruzione di dipinti a soggetto religioso.

Le conquiste artistiche seguirono poi di pari passo quelle militari: Napoleone escogitò il sistema di includere le opere d’arte nei trattati di pace fino a farle rientrare nei contributi di guerra, tanto da inviare una lettera al Direttorio in cui diceva ‘La commissione degli esperti ha fatto un buon raccolto a Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona e Perugia. Queste opere verranno subito spedite a Parigi’.

Per quanto riguarda il rapporto fra Napoleone e Canova, l’artista era considerato a Parigi lo scultore ufficiale del regime napoleonico. Tuttavia, benché i rapporti tra i due fossero distaccati, non avevano mai tralasciato la cordialità. L’artista fu anche presente quando si passò alla restituzione nello stato pontificio di opere di particolare pregio da parte della Francia.

Altre opere trafugate ritornarono in Italia nella Galleria Brera di Milano, in particolare quelle che si trovavano nelle chiese soppresse. La mostra allestita nel Sacrario dei Caduti comprende 30 pannelli e cimeli originali.

Inaugurata ieri pomeriggio, l’esposizione resterà aperta fino al 4 giugno e potrà essere visitata nei seguenti orari: sabato e domenica 10-12,30 e 16-19. Info e prenotazioni: 349.8499000.

Rosanna Ricci