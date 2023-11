Canova scolpito al cimitero?. Un equivoco

Come già in occasione delle Giornate Fai d’autunno dell’anno scorso, quando invitando cittadini e turisti al Cimitero Monumentale a osservare opere di illustri scultori su tombe dell’Ottocento venne citato Antonio Canova (di cui correva il bicentenario della morte), qualche giorno fa a commettere lo stesso errore è stato il Comune. Nel comunicato relativo al premio ricevuto da parte della Regione per il progetto di valorizzazione del Monumentale, viene citato appunto il monumento a Maria Ravaioli di Canova. Ma inutilmente si cercherà quest’opera sotto gli antichi loggiati: infatti non c’è.

* ex direttore degli Istituti Culturali del Comune di Forlì