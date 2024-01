Canti, calze e sorrisi. Pasqualotti in Appennino

Quasi in ogni paese delle vallate del Rabbi, Montone e Tramazzo, Pasqualotti e Befanotti hanno cantato la Pasquella e gli stornelli, come è avvenuto ieri in piazza Garibaldi a Predappio, dove sei gruppi hanno animato la 41ª Sagra della Befana. Tutti i gruppi si sono scatenati soprattutto la sera della vigilia, sfidando perfino la pioggia. A Predappio i gruppi erano addirittura tre, due nel capoluogo e frazioni e uno a Fiumana. Due anche nell’alta valle del Rabbi, a Premilcuore, dove i Pasqualotti hanno cantato nel capoluogo e nelle frazioni per concludere a mezzanotte con la Benfinita alle Balducce. A Rocca la Befana è arrivata dal cielo, grazie ad "una scopa voltante" dei vigili del fuoco, per la gioia di tanti bambini che aspettavano la calza, accompagnata nella discesa da un’allegra Banda cittadina. Infine, i Pasqualotti di Portico, in gran parte da giovani che garantiscono il proseguo della bella e antichissima tradizione della Pasquella, si sono messi in moto fin dal primo pomeriggio, accompagnati da un accattivante cartello stradale, con la simpatica avvertenza ‘Attenzione! Pericolo di Befana volante’. Anche nella Val Bidente la Befana si è confermata, nonostante la pioggia, la festa più partecipata. Galeata con i carri della Befana è stato l’appuntamento più gettonato e meglio organizzato, mentre se guardiamo al rispetto della tradizione si segnalano i gruppi di pasqualotti di Meldola, Ricò, San Colombano, Cusercoli – Voltre, Civitella, Civorio, Spinello, Corniolo-Berleta e S. Sofia con San Martino e la Befanda (la Befana della Banda Roveroni).

Quinto Cappelli

Oscar Bandini