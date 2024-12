Canti, laboratori e burattini nei paesi

In questi giorni clou delle feste sono tante le iniziative nei paesi. A Portico la Pro loco e le altre associazioni del paese hanno organizzato un ricco programma. Questa sera alle 20.30 nel teatro Iris Versari concerto della Banda cittadina, diretto dalla maestra Laura Bartolini, con un ricco repertorio di musiche natalizie, classiche e di marce e ad ingresso libero. Domani il programma si svolgerà per le vie del paese: alle 14 spettacolo dei burattini nella piazzetta Traversari, attorno al fuoco, cui seguirà alle 15 in via Roma ‘Musiche dal vivo’ con il Gruppo I Chiottoni’. Domenica dalle 15 concerto dal vivo del duo ‘Gli Zampognari’. Lunedì alle 16.30, si svolgerà un ‘Incontro per imparare a raccontare storie’, Infopoint Portico ‘Ab-braccio’, a cura del Centro Italiano di Storytelling. Sarà aperto lo stand gastronomico in piazza tutti i pomeriggi, a cura del Chiosco San Rocco.

La rassegna ‘Predappio vive il Natale’, a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro delle Forchette, chiuderà l’anno domani con uno spettacolo ispirato a un grande classico della letteratura: ‘Canto di Natale’. A ridare vita ai personaggi e alle atmosfere del romanzo breve di Charles Dickens saranno Lara Mengozzi (voce narrante e cantante) e Marco Versari (pianoforte e fisarmonica), nella lettura animata accompagnata da musica e canzoni e in scena alle 16.30 al Teatro Comunale di Predappio. Ingresso libero (info: 0543.1713530; 347.9458012). Resta aperta a Predappio la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

A Premilcuore, organizzato dal Polo Unico Famiglie e Giovani, oggi dalle 9.30 in poi presso la Casa di Babbo Natale di viale Roma, laboratorio per bambini dai 5 anni per realizzare un calendario. Info: 335.8726933.