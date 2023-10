Cantiere al Pronto soccorso. Ecco come cambia la viabilità nella rampa di accesso

Sono in corso dal 4 settembre, nell’area adiacente al Pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dei lavori di ristrutturazione, con interventi che stanno riguardando anche le vie di accesso e di uscita e che prevedono l’ampliamento della camera calda e conseguente estensione di alcuni spazi interni del pronto soccorso, la successiva riprogettazione della viabilità, la realizzazione di una accessibilità facilitata per pazienti con disabilità.

Come previsto dal piano dei lavori, una volta completata la rampa di accesso a doppio senso, si avvierà dalla giornata di oggi la fase di ampliamento dell’attuale camera calda, al fine di aumentarne le dimensioni, in termini di cubatura e superficie. Contemporaneamente, sarà possibile agire su alcuni spazi interni (anche con l’ampliamento di alcuni di essi) con l’obiettivo di migliorare la logistica e il lavoro degli operatori. In tale fase, l’accesso al pronto soccorso avverrà esclusivamente attraverso l’ingresso principale.

Anche in questa fase, l’attuale rampa di uscita a senso unico verrà temporaneamente utilizzata a doppio senso, con modalità limitata, infatti le ambulanze, i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine utilizzeranno l’attuale rampa di uscita in doppio senso in entrata e in uscita; gli utenti non autosufficienti che accedono al pronto soccorso, accompagnati con autoveicoli privati potranno accedere al dall’attuale rampa di uscita (condividendola con le ambulanze). Gli accompagnatori, dopo aver affidato il paziente al personale, dovranno lasciare tempestivamente l’area, mantenendo lo stesso senso di marcia, ovvero percorrendo la strada che costeggia il padiglione Morgagni ed entra poi sul viale principale dell’Ospedale.

Gli utenti che accedono all’area ingresso, pazienti non autosufficienti e utenti per dialisi potranno accedere, come avviene attualmente, dal viale principale all’area dialisitrasporti-secondaribarellieri e uscire utilizzando, in senso contrario, la stessa viabilità. L’accesso e l’uscita dai locali del pronto soccorso, stante la fase di demolizione e ampliamento della camera calda, dovranno avvenire sia per le urgenze sia per gli accessi normali, dall’ingresso ordinario.

In fase di esecuzione lavori, verranno posizionati dal servizio tecnico Ausl idonee segnaletiche e sistemi per incanalare nella giusta direzione i mezzi. Sarà infine necessariamente ridotto, al fine di garantire la viabilità, il numero dei parcheggi lungo la strada che costeggia il padiglione Morgagni.