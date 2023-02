Cantiere aperto nel fiume Montone

Rimpinguare la sabbia nell’alveo del fiume Montone, prelevandola dai depositi bloccati nelle banchine del corso d’acqua. È il cantiere innovativo partito a monte del ponte di Schiavonia, con l’obiettivo di mantenere efficiente la sezione di deflusso del fiume che periodicamente si interra a causa del deposito di sedimenti dovuti alle piene.

"Con un investimento di 165mila euro messi a disposizione dalla Regione, si replica un intervento che già in passato aveva assicurato buoni risultati dal punto di vista della sicurezza idraulica, garantendo anche una forte attenzione alla riduzione delle emissioni – dice Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile – . La possibilità di utilizzare i sedimenti presenti nei depositi della banchina permette infatti di dare un netto taglio ai trasporti di mezzi pesanti nel centro della città, facendo risparmiare oltre 1200 viaggi con un grande vantaggio per l’ambiente".

Si stima, infatti, che i 6 mila 500 metri cubi di sabbia previsti dal progetto corrispondano a oltre seicento viaggi in entrata e altrettanti in uscita in caso di trasporto dall’esterno.

Al tempo stesso, le opere puntano a mitigare i fenomeni di incisione dell’alveo e a contribuire all’apporto della sabbia al mare, per contenere l’arretramento della linea di costa. I lavori sono stati progettati e risultano curati dall’ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.