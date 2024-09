Cantiere del Pardo, cambio al vertice. È Marcello Veronesi il nuovo Ceo

Passaggio di consegne ai piani alti del Cantiere del Pardo, che segna un passaggio importante per il management del brand italiano. Marcello Veronesi, già Chief strategy officer, assumerà la carica di amministratore delegato in seguito alle dimissioni di Fabio Planamente, che insieme a Gigi Servidati ha guidato con successo Cantiere del Pardo dal 2018 ad oggi. La decisione di Planamente si deve ad una scelta di carattere personale e giunge nel momento in cui, grazie all’acquisizione da parte del Gruppo Oniverse, Cantiere del Pardo può contare su nuove importanti risorse manageriali in grado di garantire la continuità delle operazioni.

Il ruolo di Ceo verrà quindi ricoperto da Marcello Veronesi, che continuerà ad essere affiancato dal socio storico Gigi Servidati, al quale verranno assegnate alcune delle deleghe precedentemente gestite dall’ex amministratore delegato. L’intenzione dell’azienda è garantire comunque una continuità operativa e gestionale: Planamente rimarrà infatti socio e membro del consiglio di amministrazione, con la disponibilità a supportare con la propria esperienza il nuovo amministratore delegato.

"Dopo tanti anni trascorsi in prima linea gestendo questo bellissimo cantiere, ho preso la decisione di lasciare il ruolo operativo per dedicarmi a progetti personali – spiega Planamente –. Sono sicuro che sotto la guida di Servidati e Veronesi il cantiere potrà continuare il percorso di crescita già intrapreso".

Nell’accettare il nuovo incarico Marcello Veronesi ha dichiarato: "Questa nomina rappresenta una grande responsabilità; l’obiettivo sarà quello di portare avanti il lavoro svolto in questi anni e rafforzarlo con una maggiore integrazione al Gruppo Oniverse per affrontare insieme nuove sfide. Sono contento di aver trovato una squadra professionalmente molto preparata e altrettanto motivata. Con queste premesse il futuro insieme ci darà grandi soddisfazioni".

"Capisco la decisione di Fabio e lo ringrazio per il grande lavoro svolto in tutti questi anni insieme – conclude Gigi Servidati, socio storico di Cantiere del Pardo e attuale presidente del CdA –. Sono sicuro che Marcello Veronesi saprà dare continuità, ma anche portare nuove energie e nuove idee preziose per il futuro di Cantiere del Pardo".