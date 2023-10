"Cantiere in ritardo, aiuti ai negozi"

"Il Comune si rapporti con la Provincia per chiedere un riconoscimento economico per le piccole attività commerciali lungo la Cervese". È questa la richiesta di Franco Bagnara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. La Cervese è infatti di competenza della Provincia. Il riferimento è al "ritardo nella riapertura della strada per problemi nei lavori del nuovo ponte sul torrente Bevano", a causa di "un sottoservizio non segnalato all’impresa edile". Tempo prezioso perso al quale si sono sommati i problemi legati all’alluvione e che fanno sì che nei negozi della zona si sia assistito a "un drastico calo degli affari, fino ad azzerarsi completamente". La perdita, scrive Bagnara, è "oggettiva e dimostrabile". Il cantiere non ha fatto doppi turni per recuperare tempo.