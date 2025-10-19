Cantiere in zona stazione. Martedì riapre via Colombo. Ma chiude per due mesi una corsia di via Vespucci

Sta per concludersi il cantiere stradale su via Colombo, vicino alla stazione ferroviaria: domani sera il transito dovrebbe essere riaperto in entrambe le direzioni. Attualmente è vietato percorrere la strada da via Vespucci in direzione Portici (nella foto). Da martedì l’intervento si sposterà proprio su via Vespucci. Si tratta di una zona ’calda’ per la viabilità visto che, oltre alla stazione, ci sono vari servizi Ausl (dal Cup al punto prelievi), un supermercato, un patronato e vari uffici pubblici (Inail e Inps), infine diverse scuole lungo viale della Libertà.

In linea con le previsioni, Hera ha posato entro metà ottobre le due tubazioni e i cavidotti per l’estensione del teleriscaldamento. Il cantiere su via Colombo, con l’interdizione della carreggiata prospiciente ai Portici, era stato allestito dal 9 settembre. L’intervento, però, non è finito: da martedì, per due o tre giorni, i lavori riguarderanno la rotatoria tra via Colombo e via Vespucci. Successivamente verrà chiusa la corsia di via Vespucci in direzione centro (lato ovest), mentre sarà possibile percorrere la strada in direzione Foro Boario (lato est). Nel tratto in questione si svolgeranno due interventi distinti fino al 15 dicembre circa. In un primo momento si lavorerà dalla rotatoria fino al sottopasso ferroviario, poi dal sottopasso fino all’incrocio con via Pandolfa. Chi viene dal Foro Boario potrà imboccare il tratto a senso unico di via Ravegnana.

A metà dicembre il transito dovrebbe essere ripristinato in tutte le direzioni.

Secondo il programma generale, l’intero progetto durerà fino a marzo 2026 comprendendo anche le operazioni di attraversamento della linea ferroviaria e della tangenziale. Ma le ultime attività dell’intervento, da gennaio in poi, non interferiranno con la viabilità ordinaria, se non per l’ingresso e l’uscita dei mezzi dalle aree di cantiere esterne alla strada. L’opera, nel suo complesso, è considerata un passaggio chiave per il progetto di estensione del teleriscaldamento a Forlì. Le nuove condotte, grazie a tecnologie più efficienti, dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni termiche e migliorare la qualità dell’aria in città. Certamente, rispetto alle ultime settimane, il completamento migliorerà anche la viabilità cittadina.

Matteo Bondi