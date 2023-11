"Cantiere mal segnalato, disagi. Servono cartelli più chiari"

"Stiamo già combattendo con i problemi della campagna vaccinale, non possiamo avere anche l’intralcio dei cantieri mal segnalati". Il coordinatore del nucleo di cure primarie 3, il dottor Vincenzo Immordino, si riferisce al cantiere nel tratto tra viale dell’Appennino e via Cangini: "I lavori sono a ridosso del nostro nucleo di cure operative e da tempo avevamo immaginato che ci sarebbero stati problemi, perciò avevamo chiesto che la cartellonistica fosse molto chiara. Purtroppo così non è stato: è segnalata una deviazione senza chiarire le modalità di accesso".

I pazienti del nucleo, infatti, hanno la facoltà di proseguire fino al nucleo "e posteggiare, come sempre, nel nostro parcheggio, ma dai cartelli non è chiaro – prosegue Immordino – e sono in molti a lasciare l’auto in posizioni poco regolari, in mezzo alla strada o a disdire gli appuntamenti". Una situazione che va a intralciare una campagna vaccinale già in salita: "Quest’anno i numeri sono inferiori alla media. La nostra idea è che tutto il discorso sui vaccini Covid degli scorsi anni abbia instillato una diffidenza diffusa verso i vaccini in generale, anche quelli anti-influenzali che sono invece importantissimi, soprattutto per le persone anziane che con l’influenza rischiano la vita. Per far sì che tutte le persone fragili si vaccinino stiamo facendo un lavoro capillare, contattandoli a casa uno per uno".

Tornando al problema iniziale, "quello che chiediamo – conclude Immordino – è che i cartelli vengano sostituiti al più presto con altri che esplicitino in maniera chiara che è comunque possibile accedere al nucleo".

s. n.