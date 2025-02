"Cantiere quasi sempre vuoto"

"Abito a Spinello, e tutti i giorni raggiungo Galeata dove si trova la mia scuola: da quando sono maggiorenne vado in auto. La frana è un problema per la sicurezza, e anche per la presenza del semaforo. I lavori non procedono, il cantiere è quasi sempre vuoto, e l’altra sera quando è caduta una nuova frana e la Bidentina è stata chiusa per diverse ore, molti di noi facenti parte della delegazione progetto auto elettrica sono stati costretti a fare un giro più lungo per raggiungere in tempo l’aeroporto di Bologna e prendere il volo per Dubai. I miei compagni di classe provenienti da Meldola soffrono i lunghi tempi di percorrenza da e per Galeata a causa del traffico"