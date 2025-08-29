Via al cantiere di Hera in via Vespucci e Colombo a Forlì: come cambia la viabilità

Forlì, 29 agosto 2025 - Proseguono i lavori di Hera per l'estensione della rete di teleriscaldamento, un progetto fondamentale per la riduzione delle emissioni inquinanti in città.

Il cantiere insiste su una zona nevralgica per la città, ovvero la stazione ferroviaria e, da lunedì, interesserà in particolare le vie Vespucci e Colombo. Gli interventi prevedono la posa di due tubazioni per teleriscaldamento della lunghezza di circa un chilometro e cavidotti di servizio. Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno fino a marzo 2026 compresi anche i tempi di realizzazione dell’attraversamento della linea ferroviaria e della tangenziale che non interesseranno la viabilità ordinaria.

Per minimizzare l’impatto sulla viabilità, per le cui variazioni l'impresa incaricata da Hera installerà la segnaletica necessaria, le vie Vespucci e Colombo saranno interessate dalla chiusura di una carreggiata stradale, mantenendo comunque sempre percorribile la direzione dalla stazione ferroviaria verso via Vespucci e da Foro Boario direzione centro passando per la via Vespucci. Hera assicura, inoltre, che “sarà posta la massima attenzione alla gestione e al mantenimento degli accessi al centro prelievi ed ambulatori Cup" che si trovano proprio in via Colombo.