Cantieri Corso della Repubblica al rush finale

Corso della Repubblica, ex Gil in viale della Libertà e palazzo Albertini in piazza Saffi. Questi i cantieri più importanti che chiuderanno nel 2025, con relative inaugurazioni in vista. "Si tratta di tre importanti interventi a cui teniamo moltissimo", dichiara Vittorio Cicognani, assessore comunale ai lavori pubblici.

L’intervento di rifacimento della pavimentazione e riqualificazione del corso costa 2,7 milioni di euro (2,5 del Pnrr, la parte restante a carico del Comune). "Siamo persuasi che questi lavori saranno utili per il rilancio del centro. Ad essi si aggiungerà poi – con fine lavori prevista a metà del 2026 – la riapertura del parcheggio della ’Galleria Vittoria’", che metterà a disposizione 110 di posti auto in centro storico. Il cantiere di corso della Repubblica dovrebbe chiudersi in primavera. Mesi decisivi, visto che nel rush finale si curerà anche l’arredo urbano e dunque il look definitivo.

Molto attesa è poi l’apertura dell’ex Gil in viale della Libertà. Il progetto, promosso dal Comune con la partnership di Cia-Conad e un investimento di 4,5 milioni, prevede la realizzazione di un auditorium per la musica da 420 posti (350 in platea, 70 in galleria) dotato delle più moderne strumentazioni. L’inaugurazione potrebbe tenersi in primavera. "Il nuovo auditorium sarà un’eccellenza a livello regionale e non solo per la qualità delle stagioni concertistiche e il rango internazionale di solisti, formazioni musicali e direttori d’orchestra che ne solcheranno il palco", ha dichiarato in passato l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno.

Si trova in piazza Saffi Palazzo Albertini, contenitore destinato a ospitare a collezione Verzocchi, allestita precedentemente a palazzo Romagnoli. I lavori di restauro sono stati completati: è in corso l’allestimento degli interni dell’edificio, che dovrebbe – questo l’auspicio del Comune – diventare un magnete per turisti, rappresentando un altro tassello dell’offerta culturale cittadina oltre ai Musei San Domenico. Il taglio del nastro è previsto entro la fine del 2025.